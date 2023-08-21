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台、美股漲跌全看 NVIDIA 財報 投顧：AI 震盪採減碼態勢

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
引領今年AI熱潮的輝達（Nvidia）台北時間本周四清晨發布財報，對股市的影響不容忽視。路透
引領今年AI熱潮的輝達（Nvidia）台北時間本周四清晨發布財報，對股市的影響不容忽視。路透

本周四（24）日輝達NVIDIA）財報將公布，影響台股、美股漲跌，而今（21）日台股盤中走勢，台新投顧副總經理黃文清表示，今日雖然開高，但仍有些獲利回途的賣壓，而追加意願相對較弱，因此盤中有些震盪，漲幅也縮小， AI族群仍屬震盪整理格局，盡量採取減碼態勢。

此外，AI族群早盤表現強，不過仍有些個股開始有點轉弱的跡象，目前指數仍試圖嘗試震盪整理，個股表現空間變大，整個大盤若要轉強的機會不高，外資操作也尚未有回流的跡象，短線上指數仍在區間震盪整理，主因在於外界等待輝達（NVIDIA）周四財報出爐。

黃文清也提醒，AI概念股仍屬於震盪整理的格局，建議盡量採取減碼態勢，雖然外界看好輝達（NVIDIA）財報，不過實際上仍要等待實際財報數字公布才後才能確認。

輝達 NVIDIA

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