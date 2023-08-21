生技股除息旺季到 這一檔殖利率11% 將發20元股息

生技股今年半年報表現不俗，加上醫療產業旺季將至，成為盤面吸金族群，部分即將除權息的高殖利率個股也成為買盤關注焦點。其中，以泰博（4736）股息殖利率達11%，最為可觀，另外，預計在8月底前進行除息的霈方（6574）、邦特（4107）股息殖利率也有超過4%的水準。

泰博董事會上周五通過現金股利配發基準日，預計在9月4日除息，去年其檢測試劑受惠疫情紅利，每股大賺36.03元，公司也大方配息，每股將配發20元現金股利，以上周五收盤價計，股息殖利率高達11%，泰博在公布除息日後，今日股價也受帶動，盤中最高價來到177.5元，漲幅逾3%。

泰博去年雖交出亮眼成績單，但今年第2季獲利大幅縮水，單季每股純益1.82元，創16季以來新低，疫情紅利結束，主要反映台灣快篩試劑需求急凍，加上血糖檢測產品外銷市場表現不佳，累計今年上半年每股純益6元，年減74%。

以美容保養品、生機飲品、精油生產銷售為主要營業項目的霈方預計要在8月24日除息，每股將配發3.5元現金股利，以前一交易日股價計，股息殖利率達6.25%。霈方去年每股純益3.09元，為近三年新高，公司表示，近兩年營運受到疫情影響，觀光客及本土消費銳減，因此趁勢針對通路汰弱留強，整理營運不佳櫃點，並透過形象門店改造，強化品牌形象，以全新形象概念店提升購物體驗。

邦特主力產品為血液透析相關耗材，以及心血管科、介入放射科與泌尿科所使用的體內導管，該公司預計要在8月30日除息，每股將配發4.5元現金股利。以前一交易日股價計，股息殖利率逾4%。邦特今年上半年主力產品受到陸廠競爭影響，影響獲利表現，上半年每股純益2.9元，年減18.3%。展望下半年，法人預期，邦特下半年伴隨新廠量產，血液迴路管可望恢復成長動能， 包括 TPU 導管與藥用軟袋扮演今年業績動能。