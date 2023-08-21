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全球股債齊跌 近期 ETF 淨流入這兩產業

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
主要股票型ETF資金流向統計。廖賢龍/製表
主要股票型ETF資金流向統計。廖賢龍/製表

美國零售銷售數據優於預期，但投資人卻認為這可能使高利率維持更長時間，聯準會會議紀錄甚至顯示官員們不排除再次升息的可能性，此外，中國大陸地產商相繼傳出暴雷，加劇投資人疑慮，全球股債齊跌。不過，彭博數據顯示，過去一周整體股票型 ETF 資金仍淨流入45.4億美元。

其中，中國大陸、全球、亞太、日本分別流入43.9億、13.4億、7.37億、2.91億美元資金，新興市場和拉丁美洲也有小幅資金流入，但美國、歐洲等成熟市場卻分別出現36.1億、0.78億美元資金淨流出。產業 ETF 部份，近周淨流入前二大產業為：科技、通訊服務；淨流出金額最高的產業為金融，其次為工業、醫療保健。

富蘭克林證券投顧表示，歷史經驗顯示在美股歷經一波亮麗漲勢後，出現5~10%的修正實屬正常的良性修正，並非多頭格局的轉向，短線先留意美股四大指數半年線至年線附近能否有撐，潛在觸媒為全球央行年會中聯準會主席鮑爾的政策指引、中國政策、Nvidia 財報及財測展望。

預計隨聯準會等主要央行升息接近終點，美國十年期公債殖利率急速彈升後的收益吸引力再起，有助吸納美國公債供給增加的影響，而美國經濟比預期更有韌性，美銀美林證券及摩根大通證券8月以來相繼撤回對美國經濟衰退的展望，短線震盪無礙中長期多頭走勢。

擔心短線波動者可增持美元短期票券型基金、精選收益複合債及美國穩定月收益平衡型基金，並採分批加碼或大額定期定額策略介入，看好AI科技股票、全球氣候變遷主題型股票及亞洲股市三大趨勢，將持續擔綱盤面的多頭主流。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，現今通膨風險已更趨平衡，而全球經濟成長走弱的情況也正在趨穩，雖然預期今年主要美歐央行仍將維持限制性的貨幣政策，但對風險性資產的保守看法已有所改善，現階段仍相對偏好債優於股，各產業均衡布局，並多方爭取收益機會，保持彈性靈活的投資策略因應變動的市場環境。

美國經濟

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