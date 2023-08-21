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觀望NVIDIA 財報、緯創開高震盪 台股開盤上漲32.83點

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股。 聯合報系資料照片
台股。 聯合報系資料照片

台股今（21）日開盤上漲32.83點，開盤指數16,414.14點；緯創（3231）以122.5元開盤，上漲2元。

國內大型投顧指出，上市櫃公司第 2 季的財報大致已經發表，獲利數字考驗暫時告一段落，個股股價表現好壞強弱分明，儘管差異很大，但也有了比價之依據。接下來面臨出貨旺季到來，選股可同時參考產業特性，逢低布局具展望優質標的。另外聯準會預計9月19日至9月20日 開會，美股動向仍然不可大意。

上周五（18日）美股四大指數收盤：道瓊指數上漲25.83點、漲幅0.07%，那斯達克指數下跌26.16點、跌幅0.2%，標準500指數下跌0.65點、跌幅0.01%，費半指數上漲16.38點、漲幅0.48%。

聯準會（Fed）主席鮑爾本周五將在傑克森洞央行年會發表談話，足以決定美國公債殖利率是否持續上揚，美股是否續跌。先前引領今年AI熱潮的輝達（NVIDIA）台北時間本周四清晨將發布財報，對股市的影響也不容忽視。

費城半導體指數在應用材料樂觀業績展望的拉抬之下反彈0.5%，台積電ADR仍下跌0.6%，和費半同樣連三周下挫。

三大法人上周五（18日）集中市場合計賣超241.3億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超193.3億元，投信買超13億元，自營商（自行買賣）賣超17億元，自營商（避險）賣超44億元。

統一期貨表示，法人籌碼方面，外資加碼期貨空單3,200，未平倉淨空單回升至-3,385口，而自營商則加碼期貨空單502口。

選擇權未平倉部分，選買權最大未平倉仍為16,800點，賣權最大未平倉仍為16,000點。

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