標普500企業第2季財報溫吞 但市場仍正面看待下半年

富蘭克林證券投顧表示，雖芝商所 FedWatch 工具顯示聯準會升息周期已經結束，接下來至2024年3月都將按兵不動，但在美國就業市場保持穩健、零售銷售維持強勁、通膨仍可能回溫之下，一些聯準會官員並不願隨意表態升息周期已經結束，鷹派立場也成了打擊美股市場的重要因素，需留意聯準會主席鮑爾在下周全球央行年會上的談話內容以進一步釐清未來利率動向。

在基本面上，根據 Factset 的數據，儘管標普500企業第二季財報表現溫吞，但市場仍正面看待下半年財報表現，可望逐步改善並重回正成長，預計第三季、第四季營收將分別成長1.3%、3.4%，獲利分別成長0.2%、7.6%，最受矚目的是8/23(三)的輝達（Nvidia）財報，屆時將能一窺 AI 相關領域的前景，若持續繳出亮眼財報甚至再次上修財測，則可望提振美股，但如果僅表現符合預期甚至不佳，則美股頹勢可能延續，震盪整理格局將持續更久時間。

富蘭克林證券投顧表示，短線上科技股在漲勢已高、聯準會可能繼續升息下面臨回檔修正壓力，現已跌破季線，不過，市場仍預計下半年科技股獲利可望逐漸回溫，生成式 AI 題材目前看來也將持續發酵，多家科技公司積極將AI融入新產品或服務中，可望帶動科技股的獲利表現。

而聯準會利率動向仍是影響科技股表現的關鍵，若後續美國通膨再次回溫，升息預期可能重燃，若最終確認7月是最後一次升息且隨時間經過降息預期逐漸發酵，仍有助釋放科技股先前被壓抑的估值，不過，若投資人對科技股存有疑慮，隨近期美國經濟持續展現韌性、財報亦表現不俗，類股輪動趨勢正在加快，亦可考慮選擇科技股成分相對不那麼高的美股投資工具，如：以標普500指數為大盤或以美國價值股為主的基金商品。

整體而言，時值科技股回檔修正之際，儘管不建議投資人單筆承接掉下來的刀子，但基於科技股長線題材豐富，仍可採取定期定額方式介入，並看好 AI 科技股票、全球氣候變遷主題型股票。