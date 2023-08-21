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新興市場成長動能具韌性 亞洲將為主要動力來源

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導
企業獲利前景強勁，有望推升印度股市長期表現。(美聯社)
企業獲利前景強勁，有望推升印度股市長期表現。(美聯社)

富蘭克林證券投顧表示，中國經濟重啟後的復甦動能較為緩慢，但中國以外的亞洲國家特別是印度印尼等國內需動能仍維持穩健態勢，出口部分隨科技產品庫存調整有望結束與需求復甦，先行指標顯示亞洲出口正處於觸底過程後續將有反彈機會，經濟前景改善，隨聯準會緊縮政策循環接近終點，預期投資人將進一步尋找新的投資機會，並給予擁有相對穩健經濟基本面與可持續成長動能的亞洲市場更高評價。

富蘭克林證券投顧表示，七月底中共中央政治局會議釋出促成長訊號後，由於遲遲未有進一步政策細節推動，加以近期房地產業龍頭陷入流動性危機，加劇經濟前景擔憂，導致中港股市回吐政治局會議引發的漲勢，港股更挫跌至今年新低價位，短線仍需中國政府快速推動促進經濟動能回升的詳細措施配合，尤其是避免地產業債務問題引發擴散效應、同時也是維持經濟復甦關鍵的房地產市場相關刺激措施。

富蘭克林證券投顧表示，印度擁有人口結構紅利優勢，過去幾年政府推動的統一GST消費稅、調降企業稅、銀行業整頓等結構性改革所帶來的效應將持續發酵、推動經濟復甦，接下來隨著可再生能源發展、製造業強化、公共資產民營化以及農村地區更廣泛採用科技的推動下，可望推動印度成長動能持續攀升。過去經驗顯示印度股市回報與經濟表現相符，著眼具韌性的總體經濟與企業獲利前景有利強勁的中長期成長，有望推升印度股市長期表現，同時緩解短期評價水準過高疑慮。

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