富豪戶在券商、銀行都一樣！ 金融商品全都偏愛「它」
富豪戶在券商、銀行偏好金融商品，有不一樣嗎？答案是，竟全都偏好「海外債券」。據金管會7月底統計，8家券商開辦高資產業務、累計交易金額達1257億元、月增9.4%，其中逾九成都是複委託業務所貢獻。
而這複委託業務都是投資海外債券、股票和結構型商品，又以海外債券最夯，這與9家銀行富豪戶資產中，配置海外債券比重節節攀升、幾乎是不謀而合，顯示海外債券似乎已成為今年富豪戶最愛買的商品。
證期局副局長高晶萍坦言，升息讓海外債券價格對國內投資人更具吸引力，從去年第四季開始，海外債就吸引投資人，其他如海外股票和結構型商品交易也增加，使複委託成為券商高資產業務的貢獻主力。
據金管會統計，7月底累計高資產客戶數704人、累計交易金額1257億元中，就有1174億元、約占93%都是複委託業務。
券商業績前三大是永豐金證、國泰證和元大證，排名與上月相當。永豐金證7月底客戶數303人、交易額490億元、月增11%仍是雙位數成長；國泰證116人、391億元，月增6.8%；老三是元大證，122人、199億元與上月持平。
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