智原股價雖重挫逾8％ 外資、投信逆勢買超力挺

IC設計服務廠智原（3035）今日股價收盤重挫8.12％至328元，主要受到股價逢高獲利了解影響。不過，值得注意的是，三大法人今日逢低承接一共買超145張，其中又以外資買超力道最為強勁，投信亦同步站在買方，顯示外資看好智原長線營運動能。

智原近日受惠於矽智財大廠Arm的高效能運算（HPC）平台Neoverse聯手智原合作，使智原未來有機會切入資料中心、伺服器等相關人工智慧（AI）平台市場，營運動能可望快速成長。

智原受惠於此，股價近日來連日飆漲，不過今日受到逢高獲利了解賣壓影響，使智原股價盤中一度打至跌停，終場收在328元、下跌8.12％，目前仍在月線之上。

值得注意的是，法人籌碼變化，三大法人今日共買超145張，其中自營商結束連續4個交易日買超，單日共賣超1,072張，不過外資、投信聯手共買超1,217張，抵銷自營商帶來的賣超壓力，其中又以外資買超749張為多數，顯示外資看好智原的長線營運動能。