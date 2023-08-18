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證交所董座林修銘：台股可力抗地緣政治風險 基本面有韌性

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
台灣證交所董事長林修銘說，外資持有台股比率一直在40%左右，可能因地緣政治因素有短期變化，但最終仍會回歸基本面。照片擷自報系資料庫
台灣證交所董事長林修銘說，外資持有台股比率一直在40%左右，可能因地緣政治因素有短期變化，但最終仍會回歸基本面。照片擷自報系資料庫

外資近來頻賣超台股，台灣證券交易所董事長林修銘接受路透專訪時說，以台積電（2330）為首的半導體和人工智慧（AI）業者，將在美中對抗的地緣政治風險中，展現無可取代的獨特性，他相信，即使兩岸關係風雨不斷，外資將對台股不離不棄。

林修銘說，在地緣政治壓力下，台灣獲全球高度重視，也讓更多國際投資人認識到台灣科技業在全球供應鏈扮演要角。即使台股加權指數去年10月一度跌破12,600點關卡，但外資仍持有近四成台股，「（共機）每天這樣飛，外資存量還是在啊…不能說總統大選沒影響，但這只是短期變化，股市最後還是由基本面說話」。

他強調，台灣科技業已逐漸將生產據點自中國大陸分散至東南亞，以因應地緣政治可能帶來的衝擊；相關廠商在供應鏈重組過程展現的韌性，是讓外資對台股產生認同感的關鍵。

但林修銘也說，為了打造更具韌性的資本市場，台灣要推動兩個多元化：一是持續向國際引資，盼來自中東等地的資金投資台股，讓近八成由歐美組成的外資結構更多元；此外，推動新經濟、創新型企業掛牌上市，讓台灣在擁有科技製造的硬實力之外，也有創新經濟產業的軟實力，「希望能與國際資金有更多連結，這樣台灣才會更安全」。

2022年，台灣上市股票成交額達59.6兆台幣，在全球交易所排名12；以總市值計算則是44.3兆台幣，為全球第17大市場。今年截至8月16日止，台股漲幅達16.33%，在亞洲僅次於日本的21.74%。

台股 外資

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