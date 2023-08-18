台股重挫百點 後市多空觀察5日線

台股今（18）日早盤受美國長天期殖利率攀高，美股出現回檔，表現弱勢，盤面雖有傳產、金融股撐盤，但在電子權值股賣壓沉重，加上指數反彈仍無法克服短期均線反壓，指數跌幅擴大，終場指數下跌135點，收在16,381點，收盤指數創近期新低。

國泰證期顧問處協理簡儲儀表示，美國聯準會7月會議紀錄上，決策官員仍然擔心通膨可能無法回落，暗示除非情況發生變化，否則未來可能需要進一步升息，多數與會者依然認為，通膨存在重大上行風險，可能需要進一步收緊貨幣政策；此次儘管部分官員自上次會議以來表示，進一步升息可能沒有必要，但會議紀錄顯示需謹慎行事，在討論政策前景時，與會者的判斷仍是貨幣政策立場必須有足夠的限制性，以便隨時間推移，將通膨恢復到委員會的2%目標。

另外，美國長天期公債殖利率延續近期漲勢，連續幾個交易日走揚，10年期及30年期公債殖利率分別觸及2007年、2011年來高點，再度引發市場對聯準會後續升息的擔憂，在利率仍有有往上、經濟放緩下，對股市相對不利。

技術面上，全周指數下跌219點，周K線連續三周都收黑，指數持續創下6月以來的新低，周線的量能較前一周出量，量價出現價跌量增，顯示盤勢賣壓沉重，就周線的技術指標來看，周KD指標持續出現交叉往下，KD開口持續擴大，RSI指標也持續回落，維持在50以下空方區，MACD柱狀體連續二周翻黑，整體技術指標持續維持修正，且目前仍未到超賣區。

從日線來看，收盤價持續創近期新低，半年線支撐仍有被探測機會，短線若無法扭轉5日線，操作上，需相對保守。