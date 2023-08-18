投資人關注低碳議題與高息回報：00930一個月內受益人數增長120％
永豐ESG低碳高息ETF（00930）在短短一個月內受益人數從8千餘人急速激增至近1.8萬人，增長幅度高達120％。永豐投信表示，該ETF不僅注重高股息，更根據低碳條件進行篩選，顯示許多投資人除了追求高股息外，也開始重視低碳議題對長期投資的影響。
永豐ESG低碳高息ETF的基金經理人張怡琳表示，過去高股息ETF主要以殖利率為篩選標準，隨著ESG議題受到重視，相關因子也逐漸納入考量。現今，隨著「碳」議題日益火熱，全球政府出台相關法令，企業積極推動碳轉型，對企業而言，忽視碳排放將可能面臨高額碳排放費或缺乏訂單等風險，這將對長期投資造成潛在衝擊，因此投資方式也應隨趨勢調整。
00930作為台股最新版的高息ETF，不僅重視穩定的殖利率和配息，同時納入低碳和ESG條件，以跟隨全球市場趨勢。張怡琳指出，雖然部分人擔心低碳轉型可能影響企業獲利和配息，然而從追蹤指數2020年迄今的表現來看，該ETF的指數股利率持續跑贏台灣高股息指數（0056），並且優於加權指數，顯示加入低碳和ESG因素反而有助於優化股息率。
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