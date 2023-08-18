精華除息／矽水膠今年有機會在台日推出 歐美拚年底取證

精華（1565）今（18）日進行除息交易，每股配息13.5元，開盤除息參考價195元，盤中股價來到197.5元，填息幅度近二成。精華表示，對今年營運展望較為保守，上下半年營運水準相當，目前雙11訂單掌握度仍不高，加上日本市場今年以來受匯率影響，客戶拉貨並不積極，拖累營運表現。不過，今年底前精華矽水膠產品可望在台、日兩地推出，有機會成為下一個成長動能。

精華昔日曾是生技股王、台股股后，股價在2017年底曾寫過1,025元的歷史天價紀錄，不過，近年隱形眼鏡市場競爭激烈，同時物價上漲，造成消費者「降級購買」趨勢明顯，精華的代工報價在同業中屬於「高價帶」，因此受到影響最劇烈。精華第2季產能利用率在五成以下，是前所未見的低水位，同時除息後股價不到200元，也是逾10年以來的新低水準。

精華目前營收比重仍以日本市場占比最高，比重超過六成，其次為台灣市場，占比12%，另歐洲市場占比11%、中國大陸8%、美國4%。精華表示，日本市場今年衰退主因仍來自匯率，品牌客戶在成本增加下，不利行銷投放，且出現漲價壓力，造成客戶拉貨趨緩，精華雖對日本客戶有匯率補貼，但日圓何時止跌回升仍是市場何時可以復甦的關鍵。

中國大陸市場目前營收占比雖不到1成，但每年雙11檔期是下半年營收動能之一，不過，以今年來看，中國大陸復甦動能偏弱，與往年的雙11的盛況難比，加上供應商選擇增加，下單並不迫切，預估要到8月底訂單才會較為明朗。精華過去下半年營收通常好過上半年，今年可能呈現上下半年相當的局面，有旺季不旺的壓力。

不過，精華在矽水膠新產品方面倒是有新進展，公司表示，新品矽水膠已取得台灣、日本許可證，台灣最快在第3季底有機會推出矽水膠新品，包含雙周拋與日拋都是選項，日本也有機會在年底前推出。至於美國、歐洲市場則仍在申請中，最快年底前取證，中國大陸市場則計畫在今年送件申請。

精華表示，矽水膠產品的單價較水膠高出至少3成，亞洲地區的接受度仍需觀察，初期由於產品仍未放量，因此毛利率與水膠相當，未來若有一定的出貨量可望展現規模效益，毛利率將提升。