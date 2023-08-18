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永豐00930掛牌滿月 受益人數翻倍

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股高股息指數及大盤歷年股利率
台股高股息指數及大盤歷年股利率

永豐ESG低碳高息ETF（00930），從7月13日掛牌迄今一個月，受益人從8千餘人翻倍至近1.8萬人，成長率將近120％。永豐投信表示，過往高股息ETF以殖利率為主要考量，00930則順應趨勢、納入低碳條件，近期受益人數快速增長，顯示許多投資人追求高股息之餘，也開始意識到低碳議題對長期投資影響。

00930永豐ESG低碳高息ETF基金經理人張怡琳表示，早期的高股息ETF以殖利率為篩選要件，之後隨著ESG受重視，開始增加相關因子，如今隨著「碳」議題火熱，全球政府祭出法令、企業推動碳轉型等作為，往後企業再不重視碳排，恐面臨高額碳費或無訂單，潛在衝擊不可忽視，投資方式當然也須跟著趨勢改變。

00930作為最新版、雙月配息的台股高息ETF，成分股篩選因子與時俱進，不僅重視殖利率與配息的穩定度，也納入低碳及ESG條件，投資組合緊密結合全球市場趨勢。張怡琳說，部分人憂心低碳轉型是否會減損企業獲利及配息，但以追蹤指數2020年迄今表現來看，歷年指數股利率皆跑贏臺灣高股息指數（0056），更遠勝加權指數，顯示加入低碳和ESG因子，反而更有助於優化股息率。

高股息 ETF ESG

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