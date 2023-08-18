台積電受益 AI 浪潮 盤中股價力守半年線
台積電（2330）在人工智慧（AI）浪潮帶動下，後續接單動能有望穩健攀升，在這波效應下，外資開始重新調整台積電評等，且預估今年獲利將可望賺進超過三個股本。台積電股價今日以小跌開出後，目前微幅下跌不到1％，力守在半年線之上。
台積電今年以來受到消費性電子需求疲弱影響，業績也同步受到衝擊，所幸生成式 AI 需求在今年將可望開始崛起，後續將有機會挹注台積電先進製程大筆訂單，並推動後續業績維持逐年向上成長。且外資法人更看好，台積電今年將有機會賺進超過三個股本，明後年更可望逐步向上成長。
對此，外資也重新調整台積電評等，調整至740元。台積電今日股價以小幅下跌開出後，股價一度爬升至平盤，目前微幅下跌不到1％，暫時站在542元位階，力守在半年線之上。
觀察法人買賣超狀況，三大法人昨日一共買超1,833張，結束連續五個交易日賣超，其中外資買超力道最為強勁，單日買超1,429張，不過投信小幅調節持股，賣超83張，自營商則買進487張，連續五個交易日買超。
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