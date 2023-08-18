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8/18【早晨財經速解讀】恆大破產!鮑爾再緊縮?美債大逃殺 10年殖利率再創高!

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

法庭文件顯示，曾經是中國大陸第二大房地產開發商的恒大集團周四（17日）依據美國破產法第15章在紐約聲請破產保護。

破產法第15章可以讓企業在其他地區進行重組安排時，美國資產得到保護，主要是促成美國法院、債務人和參與跨境破產程序其他國家家法院之間的合作。有時候國際債務重組交易會在敲定某項交易時要求就破產法第15章提交申請。

恒大2021年爆發債務違約，引發中國大陸經濟的房地產危機，根據美國有線新聞電視網，這家陷入困境的公司還款辛苦，截至去年底，其貸款額高達人民幣2.437兆元（約3,400億美元），約占中國有陸國內生產毛額（GDP）的2%。

恒大的申請文件中提到香港和開曼群島正在進行的重組程序。這家中國大陸開發商幾個月來一直在努力敲定離岸債務重組計畫。7月，恒大獲得香港法院批准，將在本月對離岸債務重組計畫進行表決。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

恒大 美國 破產 房地產 香港

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