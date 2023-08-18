美元短票基金具高利率優勢 任何投資人都能參與

科技巨頭蘋果公司今年4月曾與高盛（Goldman Sachs）合作推出年利率4.15%的活存帳戶，且僅提供給Apple Card用戶，在剛推出的短短一周就吸引了超過10億美元資金，而近日蘋果公司表示，累積存款金額已經突破100億美元大關，顯示在高利率時代，聰明的民眾更懂得將閒置資金擺在會生利息的地方。

富蘭克林證券投顧表示，雖然並非每個人都是Apple Card用戶，不一定能享受到類似蘋果活存帳戶這樣的優惠，但市場上不乏有其他產品可供選擇，讓投資人也能在如今的高利率環境中享有高利息收益，而美元短期票券基金便是一個選擇。自美國聯準會於7月再次升息1碼至5.25-5.5%後，美國基準利率已經創下近22年來新高，使美元短期票券基金成了市場新寵兒，因為投資人只需把資金擺在這類基金就能享有不錯的利息收益。

美元短期票券基金通常都是投資在優質貨幣市場工具，如美國國庫券、短期固定和浮動利率債券、商業本票、聯邦政府機構的貼現票據等，大多在1年內到期。由於這類貨幣市場工具能快速變現，所以投資評等相對較高，普遍落在A級以上，被市場認為是相對股票和債券更安全的投資工具，事實上，股神巴菲特也在上週透露最近兩週都買進了100億美元的三個月或六個月期美國國庫券，本週還可能繼續買進，顯示貨幣市場工具的好處連股神都說讚。

富蘭克林證券投顧分析，在過去10幾年低利率期間，美元短期票券基金常常只被投資人當作資金停泊站使用，幾乎無利可圖，然而，在聯準會快速升息之後，美國利率環境已經超越5%水準，美元短期票券基金正迎來春天，目前美國貨幣市場基金的總規模已經超越5.5兆美元，今年來更吸金近8000億美元，證實美元短期票券基金已不再是資金停泊站，而是一個能產生利息收益的投資工具，無論是領息族的保守型投資人，或是正等待市場機會的穩健型與積極型投資人，任何投資人均能從美元短期票券基金受益，除享有高利率外，其機動性也讓投資人能動態調整投資布局，好處絕非僅供Apple Card用戶獨享。