叡揚穩定收入佔比逾50% 下半年優於上半年

軟體大廠叡揚（6752）昨（16）日參加櫃買中心業績發表會，總經理陳世安指出，目前公司有十幾條產品線，但為讓未來動能可以持續成長，研發方面的投入每年都仍會佔營收10-13%的比例，展望下半年表現，由於許多專案都是在下半年驗收，因此看好下半年營運會比上半年好。

陳世安表示，有關三率分析，公司毛利率增加1.1%，而研發費用的投資、推銷費用跟銷售費用也都算在內，而包括產品銷貨收入，專業服務輸入，產品銷貨收入都持續增加，其中，永久授權收入從4800萬元成長至7400萬元，這是非常驚人的成果。

財務長王佳琪說明，客戶若採永久授權，就須要簽署維護合約，這是一筆穩定收入，已超過50%以上，這是未來奠定良好收入的基礎的關鍵，而公司旗下客戶包括銀行、醫療院所等單位，目前持續增加製造業客戶，隨著客戶訂單來源越來越多元，也較不會受到單一客戶客群影響。

王佳琪表示，目前金融機構、政府單位營收占比已達65%以上，而這些客戶群比較穩定，不容易因短期市場波動影響；此外，在期間授權收入上（訂閱收入）也持續成長，目前為止已有97%的銀行是叡揚的客戶，而雲端產品的客戶雖然比較新，但仍然超過4萬名客戶以上，前景樂觀。