大立光今除息…早盤衝上2,080元 成功一日填息
大立光（3008）今天除息，每股配發26.5元現金股利，除息參考價2,015元，早盤一度上漲逾3%，最高衝上2,080元，隨即填息，終場收2,050元，上漲35元。
近日已進入iPhone新機鋪貨旺季，法人看好，大立光本季營收有望逐月走高。大立光7月合併營收34.89億元，月成長29%，為今年來最高。大立光表示，7月營收成長主要受惠客戶新機種拉貨，預估8月拉貨動會比7月好。
大立光7月營收年減11%；累計今年前七月合併營收208.19億元，年減12%。不過，針對本季營運展望，大立光董事長林恩平在7月中法說會上他直言，目前手機客戶普遍悲觀，沒有一家樂觀，「包括準備發表新機的客戶也是」，高規鏡頭賣不好，中低階相對好一些。
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