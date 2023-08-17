大立光今除息…早盤衝上2,080元 成功一日填息

面板大廠群創（3481）爆出員工陷桃色交易糾紛，市場原預期股價將受到衝擊，但股價交易系統卻顯示群創今日暫停交易，一度引起網民虧「代誌大條了，都被迫停止交易了」。不過群創今（17）日暫停交易是因為減資。

2023-08-17 09:52