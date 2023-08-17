台股上漲69.88點 AI股仍穩、金融股止跌

台股今（17）日收盤指數16516.66點，交易金額3,810.87億元，上漲69.88點，漲幅0.42%，台積電（2330）上漲2元，收盤價544元，漲幅0.37%。今日台股開低走高，AI概念股仍穩定為強勢族群，還包含：散裝航運族群、觀光概念股，金融股也止跌。

今日強勢AI概念股，包含：金像電、創意、信驊、嘉澤、雙鴻、智原、世芯-KY、博智。PCB族群：金像電、建榮、聯茂、健鼎、富喬。

此外，強勢族群還有散裝航運族群的裕民、台航、慧洋-KY、新興、四維航、中航、正德、台船、益航。觀光概念股的佳能、國賓、富野、八方雲集、華園、力麒、雄獅、遠雄來、萬企、夏都、欣欣、六福、寒舍、亞都。

金融股今日也出現止跌，包括：旺旺保、中再保、台企銀、第一保、王道銀行、國泰金、台中銀、山商壽、京城銀。此外，投信近期連買股包含金像電、健鼎、智原、仁寶、宏碁、佳世達、旺宏、廣達、中光電等股多數上漲。

資深分析師連乾文指出，現代很少人會把股票完全賣光，若賣光就需要再找買點，不過，大部分民眾都是因股票套牢，因此現階段還是在反覆測試底部的階段，若有出現中長紅100點以上的漲勢時，則可以開始加碼攤平。