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AI股領漲台股盤中翻紅 世芯-KY重返2000元、股王大漲逾6％

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。（本報訊資料庫）
台股示意圖。（本報訊資料庫）

台股今（17）日盤中翻紅，AI股為領漲要角，高價股的表現也相當亮眼，世芯-KY（3661）第2季獲利超過1個股本，單季 EPS 10.16元，累計上半年 EPS 18.25元，早盤雖開低但盤中翻紅，一度衝達2,020元，AI千金股漲勢也強，股王信驊（5274）盤中大漲逾6%、創意（3443）漲幅逾7%。

世芯-KY第2季營收79.28億元，季增38.7%，續創新高，年增166.4%；稅後純益7.35億元，季增26.5%，年增71.73%；每股純益10.16元，首度單季賺超過1個股本；累計上半年稅後純益13.16億元，每股純益18.25元。

受惠於美系雲端服務客戶晶片量產動能續強，法人看好世芯今年營收有機會逐季成長，全年可望首度挑戰營收8億美元，年增逾七成，明年將挑戰10億美元大關；市場認為，在營收明顯增成長下，將帶動整體獲利表現。

另外，美系外資看好世芯營運前景，維持優於大盤評等，上調目標價至2,330元；世芯今日以1,880元開低後走高，一度衝達2,020元，重返2,000元關卡之上，盤中漲幅逾3%。

AI千金股中，股王信驊盤中漲幅逾6%；創意漲幅逾7%；緯穎（6669）以1,685元開低後翻紅，一度拉升至1,730元，盤中股價震盪在平盤附近遊走；另外，力旺3529及旭隼6409也是上漲表現。

股后大立光（3008）今日除息，每股配發現金股利26.5元，除息參考價2013.5元，早盤以2,020元開出後一度拉升至2,080元，開盤不到半小時順利完成填息。

世芯 營收 信驊

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