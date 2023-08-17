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廣達一度衝23年新高市值重返兆元 挑戰聯發科三哥地位

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
廣達。記者吳康瑋／攝影
廣達。記者吳康瑋／攝影

台股今（17）日開低後一度下滑至16,264.65點，跌破半年線，盤中翻紅，AI股仍是盤面上的焦點，由仁寶（2324）爆量上漲，衝上12年高領軍，廣達（2382）開低後翻紅一度衝達273元，創下23年新高，市值也重返兆元，企圖挑戰聯發科（2454）的市值三哥地位，不過，盤中股價震盪，在平盤附近整理。

廣達第2季毛利率、營益率、稅後淨利率都創歷史新高，第2季營收2,450億元，毛利率8.452%，營益率4.61%，歸屬母公司淨利達到101.25億元，每股純益（EPS）2.63元，創單季新高；累計上半年營業收入5,112.1億元，歸屬母公司淨利165.98億元，每股純益4.31元。

廣達表示，AI伺服器將是推升下半年營收成長的主因，未來在AI應用方面，將重點發展汽車電腦、ADAS系統，增加AI各類產品線的營收；廣達看好下半年AI伺服器成長動能較強，預估大量出貨約在第3季，上調今年全年伺服器營收年增率至雙位數百分比，相關動能將延續到明年。

台股今日開低後一度失守半年線，盤中翻紅，AI股由仁寶領軍，持續成為盤面上的焦點，個股成交值及成交量的前幾名都是AI股領軍，廣達早盤以264元開出，下跌6元，盤中翻紅，一度衝達273元，上漲3元，創下2000年4月以來的高點，市值衝上1兆544億元，企圖挑戰市值第三大，不過，盤中多空交戰下股價多落在平盤上下震盪。

AI 廣達

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