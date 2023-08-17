AI股再顯威 仁寶率先突圍衝高創15年新高

AI 概念股的仁寶（2324）今（17）日開高走高，早盤最高到37.5原創15年新高，成為近期 AI 股整理中，率先突圍創高的個股。

元大投顧出具報告表示，仁寶伺服器業務維持高成長態勢，明年 AI 營收將佔到 20-25%。 仁寶伺服器僅占營收低個位數，伺服器業務發展較晚，但積極搶占市場份額，目前 AI 伺服器相關業務主要以 A100/H100 PCIe 伺服器產品為主，且客戶群已擴大至 Tire 2 CSP 業者（Level 10 機櫃），預期伺服器業務將維持雙位數成長態勢。公司伺服器業務中 Level 6 組裝業務約佔 80%，隨著 CSP 客戶持續增加，預計 2024 年 Level 10 組裝業務可佔到 40-50%。

仁寶在伺服器市場策略，主要著重於伺服器品牌業者專案，近期已取得美國及歐洲 Tire 2 CSP 業務，且以 Level 10為主，明年 AI 需求增溫下，營收可望雙位數成長；另外，公司在水冷及中東案也有所著墨，預計明年陸續出貨。

仁寶車用客戶持續增加，車用業務目前主攻系統整合廠商，預計 2025 年將直接供貨給車廠。主要車用終端客戶為歐系車廠。仁寶車用業務目前占公司營收約 1-2%，預估 2023/24 年車用業務營收分別年增 43%/93%。