國家隊護航 台股尾盤強彈

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。本報系資料照
台股示意圖。本報系資料照

受美中利空衝擊與外資對台指期壓低結算影響，台股昨（16）日開低，但多頭拉升AI族群，最後一盤在台積電長榮航、永豐金等買盤強勢介入電金傳權值股下，神龍擺尾拉升63點，以下跌8點收當日最高16,446點，成交量上升至3,326億元。

綜合第一金投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清的看法，台股數度測試半年線16,283點與16,300關卡支撐不破，日KD進入低檔超賣區、逢低買盤進場，技術面留長下影線收紅K，成功化解偏空的格局，不過止穩訊號尚不明確，短期整理看待。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

陳奕光指出，尾盤偏向政府護盤意味，八大行庫聯手投信作多，8月來分別買超372億元及310億元，16,300點成法人防守關鍵。

加權指數昨天在金融股壓盤下，一度下跌150點至16,304點，下檔再度回測半年線警戒區，隨後AI股領軍，建準、緯創收漲停，廣達大漲9.5%，尾盤爆217億元大量，鎖定台積電、鴻海、長榮航等大型電金傳個股拉抬指數63點，加權指數終場小跌8點收當日最高16,446點，成交量3,326億元，近四日最多。

法人進出方面，三大法人賣超122.3億元，其中外資賣超161.8億元，連五賣共481億元，今年累計買超降至2,001億元；投信買超62.1億元，累計連十買共313億元；自營商賣超22.6億元，連12賣共766億元；八大公股行庫買超36.1億元，連七買共274億元。

長榮航 台積電

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