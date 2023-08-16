台股8月漲少跌多 三大法人本月買超最多是這十檔

台股8月以來漲少跌多，從月初到16日下跌4%。仁寶（2324）、元大金（2885）、宏碁（2353）等十檔個股本月來獲得外資、投信及自營商三大法人買超加持，在大盤震盪時可望吸引資金停駐。

CMoney統計，本月以來，仁寶、元大金、宏碁、台玻（1802）、和碩（4938）、京元電子（2449）、國泰金（2882）、華碩（2357）、農林（2913）、華航（2610）等十檔個股獲得三大法人買超。同期間，這些個股股價表現出色，大多打敗大盤，類股則以電子股占五檔最多，其次是傳產股的三檔、金融股的兩檔。

在這十檔個股中，三大法人最愛仁寶，且同步做多，合計本月來買超逾5.1萬張，股價同期間逆勢大漲逾18%。仁寶營收展望佳，預期人工智慧（AI）伺服器比重將提高，因此受到內外資法人同步肯定，推升股價大漲，表現優於其他AI伺服器概念股。

至於其他AI伺服器概念股，和碩主要獲得外資及投信買超加持，本月來獲三大法人買超共2萬張，股價逆勢漲1.3%。緯創（3231）仍獲外資買超，但內資已站在賣方，本月來跌9.5%；廣達（2382）及英業達（2356）則已遭到三大法人賣超，股價表現都不如仁寶。

8月以來，兩檔品牌電腦股宏碁、華碩獲得三大法人分別買超4.4萬、1.6萬張，股價同期間都上漲逾7%，主要受惠於營收及獲利轉好，庫存調整優於預期，前景看多。

群益長安基金經理人王耀龍表示，AI相關族群5月來持續成為市場主流，熱度也沸騰到高點，在個股漲幅都相當大的情況下，面臨獲利回吐的賣壓。輝達（Nvidia）將於23日發布財報，將是投資人檢視AI相關需求預期強弱的關鍵。

路博邁台灣研究團隊認為，AI主要的出貨始於今年第3季，顯示目前公布的財報不包含AI訂單所帶來的營收增長或毛利上升。因此，財報不如預期造成下跌，實屬短線漲多回檔，靜待輝達財報展望與雲端大廠的伺服器建置需求帶來的催化劑。