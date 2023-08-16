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外資賣超台股163億元 排名前10竟有「這5檔」金融股

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股示意圖。本報系資料照
台股示意圖。本報系資料照

台股今（16）日開低震盪，終場收16446.78點，下跌8.02點，跌幅0.04%，成交量3274.01億元，三大法人賣超123.8億元，外資賣超163.8億元。據統計，聯電（2303）遭外資賣超48,206張，為賣超榜首。

外資今賣超前十大依序為聯電、國泰永續高股息、開發金（2883）、玉山金（2884）、臺企銀（2834）、元大台灣50（0050）、鴻海（2317）、中信金（2891）、中鋼（2002）、華南金（2880）。

大陸碧桂園爆雷，碧桂園曝險部分，國內金融業與投資人曝險共近21.7億元，其中，一家國銀有約等值2.8億元授信部位，另外有5家國銀銷售碧桂園公司債給客戶，合計為1.7億元，購買客戶數22戶，都是專業投資人，目前已知客戶投資標的，都未涉及碧桂園11檔停牌的境內債。

外資今日大賣金融股，賣超前10名排行中有開發金、玉山金、臺企銀、中信金、華南金等五檔金融股，其中開發金占外資賣超第三，總計賣超20,066張，其餘四檔賣超張數也都超過1萬張。

外資今買超前十大依序為宏碁（2353）、亞太電（3682）、元大高股息（0056）、和碩（4938）、富邦臺灣加權反1（00676R）、毅嘉（2402）、富邦越南（00885）、金寶（2312）、長榮航（2618）、華新（1605）。

宏碁7月合併營收約177.23億元，月減32.7%、年增1.5%，今年以來年增率首度轉正。累計今年前7個月合併營收1284.14億元，年減23.6%；非電腦及顯示器事業在7月及累計前7月營收皆占29%。

宏碁今日股價開低走高收最高，終場收37.7元，漲幅1.75%，成交量22,732張；外資今日買超宏碁11,060張，為連續第四日買超，總計買超23,978張。

外資 開發金 玉山金 臺企銀 中信金 華南金 碧桂園

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