碧桂園爆雷拖累 金融股回測半年線、這7檔大跌逾2%

台股大盤指數今（16）日一度回測半年線，終場收在今日的最高點，以16,446.78點作收，大陸碧桂園爆雷，拖累金融股表現，類股指數開低走低，盤中低點逼近半年1,599.5點，終場收1,606.08點，下跌22.73點，跌幅1.39%，重挫逾2%收盤的金融股達7檔，另有14檔跌幅逾1%。

恒大、碧桂園、中植系相繼爆雷，引來市場關注是否上演中國版「雷曼時刻」？金管會進行調查後公布結果，總計國銀、投資人對大陸碧桂園、加計恒大曝險部位22.26億元；其中，市場最關心的大陸最大民營資產管理集團「中植系」及旗下中融信託曝險曝險狀況，金融三業投資部位與銷售客戶基金商品全部「零曝險」。

金管會指出，碧桂園曝險部分，國內金融業與投資人曝險共近21.7億元，其中，一家國銀有約等值2.8億元授信部位，另外有5家國銀銷售碧桂園公司債給客戶，合計為1.7億元，購買客戶數22戶，都是專業投資人，目前已知客戶投資標的，都未涉及碧桂園11檔停牌的境內債。

證券方面，截至7月底證券期貨業對碧桂園曝險合計17.2億元，其中證券自營商部位1,977萬元，投信基金至今年6月底曝險金額為17億元，占總基金規模5兆元比重約0.03%。

台股今日以16,422.2點開低，一度下滑至16,304.44點，回測半年線，尾盤急拉，最後一盤一口氣拉升63.5點，終場收在16,446.78點，下跌8.02點，以今日最高點作收，再度守住半年線；各類股中，以玻陶股跌幅最高，終場收跌4.63%，另外，航運股、觀光股、金融股等也都下跌逾1%。

金融股指數早盤以1,624.58點開出，一度下滑至1,603.29點，逼近半年1,599.48點，終場收在1,606.08點，下跌22.73點，跌幅1.39%；個股中，有7檔金融股大跌逾2%，以跌幅來看，旺旺保（2816）跌幅2.68%、王道銀行（2897）收跌2.28%、兆豐金（2886）收跌2.18%、臺企銀（2834）收跌2.17%、中再保（2851）下跌2.1%、中信金（2891）收跌2.09%、統一證（2855）收跌2.04%。

下跌逾1%的金融股則有14檔，包括玉山金（2884）、富邦金（2881）、第一金（2892）、元大金（2885）、台新金（2887）、上海商銀（5876）、華南金（2880）、合庫金（5880）、開發金（2883）、永豐金（2890）等，金融股中僅3檔收紅，包括安泰銀（2849）、新光金（2888）及新產（2850）。