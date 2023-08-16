快訊

涉貪、性招待下場慘了！台南經發局前局長陳凱凌判決今出爐

台鐵冷知識！快快還慢慢？員工曝買票被問「5字訣」有原因

PLG／昨才宣布林秉聖加盟今被「婉拒」！攻城獅曬簽約文件 譴責惡意挖角

無懼美債降評 國泰20年美債連三日登債券ETF成交金額王

經濟日報／ 記者高瑜君/即時報導
美國核心CPI年增率下滑期間之美國公債表現。資料來源：Bloomberg，1992/3/1~2023/3/1；美國公債係指彭博20年期(以上)美國公債指數。
美國核心CPI年增率下滑期間之美國公債表現。資料來源：Bloomberg，1992/3/1~2023/3/1；美國公債係指彭博20年期(以上)美國公債指數。

信評機構惠譽月初調降美債3A信評至AA+，加上30年期美債標售需求疲弱，10年期美債殖利率彈升至4.2%高點，國泰20年美債ETF（00687B）價格亦同步回檔，今（16）日收在31.41元，近一周日均成交量破2.1萬張，自8月11日至15日更連三天登債券ETF成交金額冠軍，顯見投資人紛紛逢低加碼布局。

國泰20年美債ETF經理人江宇騰表示，本次美債降評理由較2011年時更為溫和，且美國經濟仍處於復甦期，預計影響較為和緩，美國公債仍被視為全世界最安全、甚至無風險的投資之一。回顧過往，降評後美國長天期公債持續走揚，且降評後兩個月有高達2成的漲幅，加上通膨已穩步回落，再升息空間已然不大，此時債券價格回檔反而提供進場布局機會。

7月聯準會決議升息1碼，聯邦資金利率目標區間升高至5.25%至5.5%區間，對於停止升息的時點，江宇騰表示，過往在停止升息前大致會出現兩大情境：一、經濟急遽惡化改變Fed政策規劃；二、通膨及經濟前景合於Fed預期。若以近期經濟數據觀察，美國7月CPI年增率及核心CPI年增率分別為3.2%及4.7%，均優於市場預期。且密西根大學8月公布的預期通膨率也持續滑落，短期通膨預期下滑至3.3%，低於上個月的3.4%；中長期通膨預期下滑至2.9%，同樣低於上個月的3%，顯示通膨壓力觸頂回落趨勢可期。　

通膨水準是影響美債吸引力的關鍵，分析美國核心CPI和美國公債指數走勢，兩者呈現一定程度負相關，當核心CPI年增率下滑時，債券價格有望上漲。以過去30年核心CPI滑落的四大區段觀察，長天期美國公債在期間內皆為正報酬，如1992年3月~1999年12月，核心CPI年增率自3.9%降至1.9%，美國公債報酬率高達87.3%；最近一次2020年2月~2020年6月，核心CPI年增率從2.4%降為1.2%，報酬率亦有13.3%。

今年AI多頭行情領漲全球股市，但高利率環境持續壟罩全球經濟，江宇騰建議投資人可一邊聚焦積極成長標的，同時將安全收益標的如長天期美國公債、投資等級債納入投資組合，如國泰20年美債，聚焦投資穆迪信評Aaa最高等級的美國公債，風險低、收益穩健，加上進入降息循環後，有較大資本利得空間可期待。

但江宇騰也提醒，投資債券ETF時要注意「溢價」情況，一般ETF的折溢價在1%以內尚為合理範圍，若在過高溢價時進場，不僅承擔買貴風險，還可能賠掉大半債息。

美國公債 通膨

延伸閱讀

BBB級投等債 有利可圖

美時、東元 押寶長天期

辛耘、帆宣 瞄準長天期

奇鋐、技嘉 押中長天期

相關新聞

7月定期定額交易 台積電、元大台灣50分居為榜首

根據台灣證交所統計，2023年7月定期定額交易統計排行，排行第一的股票為台積電（2330），交易戶數共有59,126戶，...

碧桂園爆雷拖累 金融股回測半年線、這7檔大跌逾2%

台股大盤指數今（16）日一度回測半年線，終場收在今日的最高點，以16,446.78點作收，大陸碧桂園爆雷，拖累金融股表現...

台股偏多該投資什麼？分析師：以目前電子股來看 還是只有 AI

今（16）日 AI 股大部分開低走高，統一投顧陳杰瑞表示，仍看好 AI 長線，假設今年7月為最後一次升息，明年5月首次降...

無懼美債降評 國泰20年美債連三日登債券ETF成交金額王

信評機構惠譽月初調降美債3A信評至AA+，加上30年期美債標售需求疲弱，10年期美債殖利率彈升至4.2%高點，國泰20年...

無懼美債降評 國泰20年美債連三天登債券ETF成交金額王

信評機構惠譽月初調降美債3A 信評至AA+，加上30年期美債標售需求疲弱，10年期美債殖利率彈升至4.2%高點，國泰20...

台股小跌8點終場收16446點 緯創尾盤攻漲停

台股疲弱終場下挫8.02點，收在16446.78點，跌幅0.05%，成交值新台幣3274.01億元；不過AI類股受資金青...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦