金融股拉低台股指數 專家：加速趕底可逢低擇股買進

針對今（16）日台股開盤走弱、盤中拉回，統一投顧陳杰瑞分析，主因在於金融股利空多，而大盤出現加速趕底、逢低買盤的意味，尤其台股來到下跌的第12天，推估有機會撐住半年線並獲得止跌，走勢可能有機會轉折向上，大盤應短線利空應已接近尾聲。

陳杰瑞表示，今日台股開盤雖弱，不過後來拉回，主因在於金融股殺多、利空多，包括富邦金（2801）、中信金、兆豐金等開盤表現不如預期，並非電子股所影響，加上美國惠譽警告將下調美國數十家銀行的評級，也因此昨日美國銀行股較弱。

另外，中國大陸碧桂園、中融信託也一連串爆雷，導致市場擔憂台灣的金融業曝險部位太高，恐受拖累，陳杰瑞指出，今早台股開盤曾一度急殺，大盤一度殺到最低16,304點左右。他補充，今天好的現象在於回測半年線支撐後，出現封閉、承接的買盤，最主要因電子股買盤強，而AI股也慢慢回升，尤其輝達和超微股價交易都表現不錯，進而影響台灣AI族群整體上漲，如：廣達、緯創成交金額、買氣都非常強。