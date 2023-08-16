快訊

桃園豪雨狂炸！多處路段慘成水樂園 大園涵洞淹水達1米

另類合作韓國瑜？傳郭台銘找她當副手 藍營分析可能性

吃到飽這菜色「隨便吃都回本」？網友搖頭：成本超低

金融股拉低台股指數 專家：加速趕底可逢低擇股買進

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

針對今（16）日台股開盤走弱、盤中拉回，統一投顧陳杰瑞分析，主因在於金融股利空多，而大盤出現加速趕底、逢低買盤的意味，尤其台股來到下跌的第12天，推估有機會撐住半年線並獲得止跌，走勢可能有機會轉折向上，大盤應短線利空應已接近尾聲。

陳杰瑞表示，今日台股開盤雖弱，不過後來拉回，主因在於金融股殺多、利空多，包括富邦金（2801）、中信金、兆豐金等開盤表現不如預期，並非電子股所影響，加上美國惠譽警告將下調美國數十家銀行的評級，也因此昨日美國銀行股較弱。

另外，中國大陸碧桂園、中融信託也一連串爆雷，導致市場擔憂台灣的金融業曝險部位太高，恐受拖累，陳杰瑞指出，今早台股開盤曾一度急殺，大盤一度殺到最低16,304點左右。他補充，今天好的現象在於回測半年線支撐後，出現封閉、承接的買盤，最主要因電子股買盤強，而AI股也慢慢回升，尤其輝達和超微股價交易都表現不錯，進而影響台灣AI族群整體上漲，如：廣達、緯創成交金額、買氣都非常強。

台股 美國 金融股

延伸閱讀

散熱族群好熱 建準直衝漲停 成交值攻進台股前五大

台股破底翻 電子掌兵符

友訊、智原 認購火紅

統一新推出台股高息基金 策略報酬與收益兼具

相關新聞

8/16【早晨財經速解讀】重返空頭?Michael Burry大幅做空標普!房市回暖?巴菲特Q2重押地產股!

美國股市三大指數周二全面下跌1%以上，美國零售銷售數據比預期還強，加劇投資人對利率可能在長時間居高不下的疑慮，美國大型銀行則因惠譽可能下調部分銀行評級的報導而下跌。

AI股聚人氣！廣達、緯創爆量上漲 光寶科開低翻紅完成填息

台股今（16）日開低，但AI股仍是人氣指標，成為盤面上抗跌族群，光寶科（2301）除息首日一度拉升至146元，完成填息；...

AI 股開低翻紅 緯創開盤下跌2.5元 台股早盤一度跌逾百點

台股今（16）日開盤下跌32.6點，開盤指數16,422.2點，早盤一度跌逾百點，盤中再度跌破16,400點，不過跌幅隨...

日圓匯率忽起忽落 大型金控：日股因為這五大原因免驚

近期日圓走勢忽升忽貶，不少投資人擔心日本央行政策轉變，若造成日圓轉向升值，是否會扼殺日股的多頭走勢? 對此大型金控內部評...

多檔 AI 概念股由黑翻紅 建準攻漲停創歷史新高

美股四大指數昨日收跌，費半下跌1.7%，成份股中輝達（Nvidia）成為當天唯二上漲的股票，帶動今日台股中AI族群反彈續...

金融股拉低台股指數 專家：加速趕底可逢低擇股買進

針對今（16）日台股開盤走弱、盤中拉回，統一投顧陳杰瑞分析，主因在於金融股利空多，而大盤出現加速趕底、逢低買盤的意味，尤...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦