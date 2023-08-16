AI股聚人氣！廣達、緯創爆量上漲 光寶科開低翻紅完成填息

台股今（16）日開低，但AI股仍是人氣指標，成為盤面上抗跌族群，光寶科（2301）除息首日一度拉升至146元，完成填息；廣達（2382）、緯創（3231）分居成交值前兩大，建準（2421）飆上漲停，英業達（2356）也大漲。

光寶科除息配發2元現金股利，除息參考價141.5元，早盤以140.5元開低，盤中翻紅，一度拉升至146元，完成填息，盤中漲幅逾1%。

光寶科第2季毛利率23.3%、季增4.5個百分點、年增2.9個百分點；營業淨利率11.6%，雙創歷史新高，稅後純益42億元，季增近八成，每股純益（EPS）1.84元；累計今年上半年營收714.67億元，毛利率21.1%，營益率9.1%，稅後純益65.53億元，年增8%，EPS 2.86元。

光寶科集中資源發展核心業務，包括雲端運算、汽車電子、5G專網等高價值成長事業，以市場為導向的成長策略，整合研發、業務、生產與策略採購等資源，成功進入AI伺服器高端電源新市場；第3季成長動能將來自高成長高價值事業，包含雲端運算電源、汽車電子、5G專網等，預期第3季營收持續增長。

AI股為今日盤面上的焦點，光寶科盤中完成填息，以成交量來看緯創、仁寶（2324）、廣達、英業達居個股成交量前四大，除仁寶下跌，其餘都是上漲；若以成交值來看，廣達盤中的成交金額居冠，其次依序是緯創、智原、台積電、建準、緯穎等。

緯創以114元開低後走高，盤中翻紅一度拉升至121.5元，盤中漲幅逾2%，盤中爆出逾11.7萬張成交量，居個股成交量冠軍，以成交值來看，則居第二大；仁寶也爆出逾10萬張成交量，居第二，但股價下跌。

廣達以245元開低走高，盤中翻紅一度拉升至260.5元，盤中漲幅逾5%，成交量逾8萬張，若以成交值來看，居個股盤中成交金額冠軍。