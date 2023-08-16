快訊

易寶宏申請外役監漏勾「吸毒紀錄」過關 廉政署懷疑有人動手腳

大便浮水上面是有問題？醫指出2種可能 3招助改善腸道健康

館長驚爆「我認定就是民進黨開的槍」！被點名余天：我跟他交情不錯啊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

創新板掛牌行情僅1天？台灣虎航盤中一度重挫跌停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
國內首家低成本航空公司台灣虎航（6757）昨天以每股42.6元在創新板掛牌上市，台灣虎航董事長陳漢銘（中）率幹部出席。記者曾吉松／攝影
國內首家低成本航空公司台灣虎航（6757）昨天以每股42.6元在創新板掛牌上市，台灣虎航董事長陳漢銘（中）率幹部出席。記者曾吉松／攝影

台灣虎航-創（6757）昨（15）日在創新板掛牌上市，寫下「三王」紀錄，但蜜月行情卻僅只有1天，今（16）日開低後一度遭摜殺至跌停40.05元，跌破承銷價，盤中成交量超過1,000張，居創新板個股成交量冠軍。

虎航昨日以42.6元在創新板掛牌上市，早盤跳空以漲停46.85元開出，盤中漲停打開後，終場收在44.5元，上漲1.9元，漲幅4.46%；單日成交量爆出10,349張，是創新版單日成交量之王；同時也登上創新板市值王、穩坐航空股王寶座。

台灣虎航連兩季獲利，累計上半年營收54.73億元，稅後純益7.64億元，創歷史新高，每股純益1.87元，7月營收12.63億元，年增22.23倍，7月營收年增率為四家航空業者冠軍；目前飛航日本、南韓、澳門、泰國、菲律賓及越南等，有27個國際航點、34條國際航線，為飛航日本、韓國及澳門最多航點的國籍航空。

台灣虎航是國內首家在證交所創新板掛牌的航空公司，昨日創下多項創新板紀錄，但今日則是開低，股價以42.6元開出後一度遭摜殺至跌停40.05元，盤中雖打開但跌幅仍超過7%。

台灣虎航盤中大跌，華航、長榮航也是下跌表現，星宇航空開高走低，盤中翻黑，跌幅逾2%。

台灣虎航 創新板

延伸閱讀

台灣虎航上市 寫「三王」紀錄

蘭恩颱風襲日 星宇航空航班異動一次看

影／星宇航空台北-克拉克今首航 開航即每日一班飛航

「台灣虎航」上市飆漲停！ 慶祝掛牌「6757+1元」買雙人來回機票

相關新聞

8/16【早晨財經速解讀】重返空頭?Michael Burry大幅做空標普!房市回暖?巴菲特Q2重押地產股!

美國股市三大指數周二全面下跌1%以上，美國零售銷售數據比預期還強，加劇投資人對利率可能在長時間居高不下的疑慮，美國大型銀行則因惠譽可能下調部分銀行評級的報導而下跌。

AI 股開低翻紅 緯創開盤下跌2.5元 台股早盤一度跌逾百點

台股今（16）日開盤下跌32.6點，開盤指數16,422.2點，早盤一度跌逾百點，盤中再度跌破16,400點，不過跌幅隨...

創新板掛牌行情僅1天？台灣虎航盤中一度重挫跌停

台灣虎航-創（6757）昨（15）日在創新板掛牌上市，寫下「三王」紀錄，但蜜月行情卻僅只有1天，今（16）日開低後一度遭...

台股跌定期定額魅力仍不衰！7月台股基金前三強統一投信全包

台股上沖下洗也不怕！長期投資人越跌越加碼，定期定額不減反增。7月全市場基金定期定額扣款金額38.3億元，台股基金就占了2...

台股科技基金可期 法人：中長線看好AI、綠能、電動車

台股將是AI趨勢下最佳受惠者，台股科技基金長線多頭行情可期，瀚亞高科技基金經理人劉家宏指出，受到全球股市震盪影響，近期台...

美台AI概念股大小摩按讚

摩根士丹利（大摩）與摩根大通（小摩）兩大華爾街投行分別按讚AI龍頭股輝達（NVIDIA）與廣達等六大台廠，激勵輝達股價1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦