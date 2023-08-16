創新板掛牌行情僅1天？台灣虎航盤中一度重挫跌停

台灣虎航-創（6757）昨（15）日在創新板掛牌上市，寫下「三王」紀錄，但蜜月行情卻僅只有1天，今（16）日開低後一度遭摜殺至跌停40.05元，跌破承銷價，盤中成交量超過1,000張，居創新板個股成交量冠軍。

虎航昨日以42.6元在創新板掛牌上市，早盤跳空以漲停46.85元開出，盤中漲停打開後，終場收在44.5元，上漲1.9元，漲幅4.46%；單日成交量爆出10,349張，是創新版單日成交量之王；同時也登上創新板市值王、穩坐航空股王寶座。

台灣虎航連兩季獲利，累計上半年營收54.73億元，稅後純益7.64億元，創歷史新高，每股純益1.87元，7月營收12.63億元，年增22.23倍，7月營收年增率為四家航空業者冠軍；目前飛航日本、南韓、澳門、泰國、菲律賓及越南等，有27個國際航點、34條國際航線，為飛航日本、韓國及澳門最多航點的國籍航空。

台灣虎航是國內首家在證交所創新板掛牌的航空公司，昨日創下多項創新板紀錄，但今日則是開低，股價以42.6元開出後一度遭摜殺至跌停40.05元，盤中雖打開但跌幅仍超過7%。

台灣虎航盤中大跌，華航、長榮航也是下跌表現，星宇航空開高走低，盤中翻黑，跌幅逾2%。