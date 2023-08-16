台股跌定期定額魅力仍不衰！7月台股基金前三強統一投信全包

台股上沖下洗也不怕！長期投資人越跌越加碼，定期定額不減反增。7月全市場基金定期定額扣款金額38.3億元，台股基金就占了21.61億元。以月增幅來看，全市場7月定期定額金額較6月增加5.75%，其中台股基金月增幅就高達10.31%，幾乎為全市場增幅的一倍，是定期定額扣款金額增加的主力。而投資人最勇於加碼的台股基金前三強，皆由統一投信包辦。

根據投信投顧公會資料，7月定期定額扣款金額前十大台股基金，以統一投信上榜四檔基金為最多，居主導地位。且投資人加碼幅度最多的前三強，皆為統一投信基金，分別為統一全天候、統一奔騰及統一黑馬基金，月增幅為29.64%、27%及24.8%。同為十大台股基金人氣王的統一大滿貫基金，在淨值成長及資金流入推動下，7月底規模增胖至101.54億，包含統一黑馬基金，統一投信旗下已有二檔規模達到百億等級的台股基金。

在台股劇烈震盪時，統一投信基金能成為長期投資人加碼首選，主要是因為統一投信30年以來培養了堅實的優質投研團隊，為投資人帶來中長期穩定的成績，具備良好口碑。近年市場對配息型產品需求上升，不少投資人遺憾統一投信台股基金沒有配息機制，因此統一投信這次睽違16年再度發行台股基金，傾全力打造以高股息投資為主，還有月配息及累積型兩種級別的統一台灣高息優選基金。