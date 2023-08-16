8/16【早晨財經速解讀】重返空頭?Michael Burry大幅做空標普!房市回暖?巴菲特Q2重押地產股!

美國股市三大指數周二全面下跌1%以上，美國零售銷售數據比預期還強，加劇投資人對利率可能在長時間居高不下的疑慮，美國大型銀行則因惠譽可能下調部分銀行評級的報導而下跌。

標普500指數下跌1.2%，收在4,437.86點，道瓊工業指數下跌361點，跌幅1%，收在34,946.39點。科技股集中的那斯達克綜合指數下跌1.1%，收13,631.05點。

美國商務部公布，7月零售銷售較上月成長0.7%，原估僅增長0.4%，可見美國經濟依然強勁。數據公布後，交易商對聯準會（Fed）下月暫停升息的押注保持在89%不變，但分析師表示，投資人擔心利率維持在當前水準的時間可能比預期更久。

美國10年期公債殖利率二早盤一度漲至4.264%，為2008年以來最高水準，收盤時報4.220%，為去年10月以來最高水準。

隨著投資人對利率的疑慮加劇，銀行股首當其衝面臨賣壓。美國公債殖利率倒掛了一年多。這種情況持續對銀行的貸款利潤帶來壓力。

CFRA Research 首席投資策略師 Sam Stovall 說：「即使我們最終沒有出現經濟衰退，殖利率曲線倒掛的時間可能也會比預期的要長。這最終會抑制放款。」

美國各交易所成交相對清淡，累計成交101億股，而過去20個交易日的日均成交量為109億股。

有報導說，評級機構惠譽可能下調多家銀行的評級。摩根大通下跌2.5%；美國銀行重挫3.2%；富國銀行下跌2.3%。

在聯邦存款保險公司(FDIC)提出最新的監管改革建議後，地區性銀行 PacWest Bancorp、Zions Bancorp 和Western Alliance Bank 股價跌幅介於3.7%到4.5%。

標普500銀行股指數創一個月來最低，下跌2.75%，KBW 地區銀行股指數（KRX）大跌3.4%。

標普500指數的11大類股全部下跌，能源股因油價疲軟領跌。

科技股表現稍好，瑞銀和富國調升輝達（Nvidia）目標股價後，輝達收盤上漲0.4%。

在美國上市的中概股也下跌，阿里巴巴集團跌2%，在新一輪令人失望的經濟數據公布後領跌。

在其他股票中，通用汽車下跌2.3%，波克夏公司（Berkshire Hathaway）公告上季減持這家汽車製造商的股份。

波克夏披露對住宅建築商 D.R. HortonDHI.N 的新投資，後者收盤上漲2.9%。