證交所：這三大上市次產業上半年獲利表現優異

臺灣證券交易所統計，本國上市公司(不含金融保險業34家及未申報的中福（1435）1家)今年上半年營收16.07兆元，年減11.51%；上半年稅前純益1.33兆元，年減約42.17%。

證交所表示，受到全球通膨及升息政策影響，終端市場消費動能降溫，上市公司面臨產業庫存調整致獲利衰退，其中，以航運業、半導體業及塑膠工業等產業受影響情形較大。

但上市公司中，仍有309家逆勢成長，成長較大的產業包括觀光餐旅、汽車工業及通信網路業。

證交所分析，觀光餐旅逐漸擺脫疫情陰霾，受惠旅遊需求回溫，是獲利成長主因；汽車工業拜車用晶片及零組件缺料緩解，帶動車市銷售，推升獲利成長。

至於通信網路業則受惠於5G、高速運算（HPC）等終端需求支撐，帶動獲利表現出色。