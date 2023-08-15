證交所前進美西招商 推動外國企業來台上市

自2022年底疫情趨緩以來，臺灣證券交易所在國內、海外持續推動招商，今(2023)年上半年已陸續赴東協主要台商聚落城市，多次宣傳台灣資本市場特色及優勢，積極爭取及吸引外國企業來台上市。證交所於6、7月偕同中介機構前進闊別四年的美國市場，瞄準台資企業匯聚且創新能量蓬勃發展的加州雙城-洛杉磯及舊金山，拜訪十餘家潛在優質企業，積極重啟交流及協助對接資本市場，另透過舉辦大型上市說明會接觸多位企業代表並獲熱烈回響，成功打響台灣資本市場知名度。

證交所為擴大海外招商行程的宣傳效益，循多方管道接洽中介機構、創投業者及國內上市集團轉投資的美國事業。6月底先偕同元大證券及理律法律事務所，造訪五家位於洛杉磯及舊金山的台資企業，其中兩家已由元大證券輔導，預計今、明年將分別申請創新板及一般板上市。7月底再偕同中國信託證券及資誠會計師事務所，共同拜訪七家公司，其中兩家也預計於明年申請回台上市。總結兩趟美西招商行程拜訪公司的所屬產業及營業項目包括半導體、電動車充電樁、生技製藥、雲端資安、農業科技及長照事業等。

美國因具備資金、人才及市場等三項優勢，已成為多數企業拓展海外市場的營運發展重心，另美國創業生態圈多元開放，向來為孵育創新事業的搖籃，已持續造就出多家新創獨角獸。

今年證交所赴美西招商鎖定的推動案源公司以對接美國市場的台資企業、創新型企業及泛生醫類公司為主，並觀察到生技醫療業（包括醫材、新藥研發及長照事業等）的發展潛力無窮。而台灣憑藉著資通訊產業紮實的研發能量及技術基礎，暨完整產業鏈的發展根基，具備跨業整合的競爭優勢，諸如數位醫療及大健康產業等，預期未來將加速推進台、美兩地生醫產業的鏈結發展。

證交所為積極推動創新企業上市籌資發展，2021年已設立台灣創新板，鼓勵擁有關鍵核心技術及創新能力或創新經營模式的企業加速上市籌資，目前已有五家公司於創新板掛牌交易，預估年底前仍有多家企業將陸續申請送件，包括數位雲端、生技醫療、綠能環保及半導體等產業公司，故此行證交所亦加強宣傳一般板、創新板的雙主板上市制度，透過介紹台灣資本市場發展動態及優勢，提供美國企業更多元的上市選擇。

除個別拜訪企業深化互動交流外，證交所循例於高科技及新創匯聚的矽谷地區舉辦上市說明會，吸引逾20家企業及創投業界代表們共襄盛舉，透過當地媒體報導，讓更多在美營運的企業將目光投注於臺灣資本市場。其中由中信證券及資誠會計師事務所輔導推薦並甫於7月通過證交所上市審查的艾瑪斯科技控股股份有限公司（AMAX Holding Co., Ltd.），也成為本次說明會中成功上市經驗分享的最佳案例。

證交所響應政府政策，積極推動海外台商回臺第一上市(以下簡稱KY股)，是讓海外台商對政府最有感的政策之一。截至目前為止，KY股整體市值已達美金500億元規模，占全體上市公司市值比重3%以上，其中主要營運地或重要子公司位於美國之第一上市公司計有貿聯（3665）、泰福（6541）、ABC（6598）、北極星（6550）、勝悅（1340）、永新（4557）、美食（2723）等7家KY公司，占整體78家KY公司比重約近9%。

證交所上市二部袁正華經理表示，台灣資本市場涵蓋產業多元且供應鏈聚落完整，2022年全球主要證券市場統計評比中，台灣集中市場表現優異，在市值排第17名及成交值排第12名等兩大市場指標皆名列前茅。綜觀台灣資本市場吸引外國企業來台上市的特點，包含市場交易活絡流動性佳、初次上市及再籌資管道多元、上市法規健全、審查流程透明且快速、上市費用合理等，具體協助企業永續成長及完善公司治理。

另KY公司所屬產業亦相當多元，包含IC設計、工具機、汽車零組件及民生消費品等產業。KY公司上市後表現也相當不錯，2022年KY公司平均週轉率達227%及本益比達15倍，整體而言，海外台商回台上市後的表現優於國內大盤表現，也遠超出鄰近亞洲市場表現數據。

證交所表示，資本市場長期以來支持實體經濟及產業發展，台灣過去不論是資通訊電子或半導體產業，上市公司透過資本市場提供的資源發揮營運綜效，於全球經濟體系中持續扮演關鍵角色。近年更積極推動創新企業上市掛牌，企盼吸引更多國際資金投資台灣並關注新經濟產業發展，期將過去在資通訊電子產業展現的硬實力，轉換為數位軟實力，擦亮亞洲Nasdaq招牌，打造科技創新事業及新經濟產業的多元籌資平台。

證交所今年兩趟美國招商行程推動成果斐然，除歸功於中介機構持續深耕拓展市場及專業輔導諮詢外，證交所也將持續增進市場宣傳深度與廣度，適時分享我國證券市場優勢及發展動態，期協助更多具成長潛力的外國企業加入台灣資本市場。