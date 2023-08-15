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台灣虎航爆10,347張成交量 寫創新板新記錄且登市值王

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台灣虎航-創（6757）今（15）日以42.6元在創新板掛牌上市，早盤跳空以漲停46.85元開出，可惜盤中一度遭遇亂流，股價漲幅收斂，終場收在44.5元。聯合報資料照片
台灣虎航-創（6757）今（15）日以42.6元在創新板掛牌上市，早盤跳空以漲停46.85元開出，可惜盤中一度遭遇亂流，股價漲幅收斂，終場收在44.5元。聯合報資料照片

台灣虎航-創（6757）今（15）日以42.6元在創新板掛牌上市，早盤跳空以漲停46.85元開出，可惜盤中一度遭遇亂流，股價漲幅收斂，終場收在44.5元，上漲1.9元，漲幅4.46%，成交量爆出10,347張，寫下創新板掛牌股單日成交量新記錄，同時也是創新板的市值王。

台灣虎航連兩季獲利，累計上半年營收54.73億元，稅後純益7.64億元，創歷史新高，每股純益1.87元，7月營收12.63億元，年增22.23倍，7月營收年增率為四家航空業者冠軍；目前飛航日本、南韓、澳門、泰國、菲律賓及越南等，有27個國際航點、34條國際航線，為飛航日本、韓國及澳門最多航點的國籍航空。

台灣虎航是國內首家在證交所創新板掛牌的航空公司，董事長陳漢銘表示，台灣虎航預計至2027年將汰舊換新機隊，屆時將達15架 A320neo 機隊規模，單一機型的營運模式有效節省維運成本，有利拓展經營更具旅遊市場價值的新航線。

台灣虎航今（15）日在創新板掛牌上市，早盤跳空以漲停46.85元開出，盤中一度回落至42.65元，接近平盤價42.6元，終場收在44.5元，以股本43.6億元計算，市值約達194億元，為6檔在創新板掛牌的個股中市值最高者。

統計目前創新板共有6檔，其中市值超過百億元的有4檔，除了股本最大且一掛牌就登上創新板市值王的台灣虎航之外，泓德能源-創、錼創科技-KY創、雲豹能源-創等市值也超過百億元。

台灣虎航 創新板

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