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凱基證券推定期定額「日日扣」 兩大服務投資更彈性

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
凱基證券董事長許道義。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影
凱基證券董事長許道義。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影

幫助投資人更彈性規畫投資，以因應股市變化，凱基證券宣布推出定期定額日日扣功能，打破傳統定期定額投資僅能每月固定日期扣款限制，除提供更多扣款日可供選擇，亦同步整合定期定額試算工具，提供規畫、試算到行動的完整解決方案。

凱基證券觀察，今年國內外市場局勢多空交錯，但投資人已透過紀律繼續投資，降低平均成本，創造資產穩健成長，也因此更需要具有彈性與自主性的投資工具。

另外，考量很多剛剛進入投資市場的年輕投資人痛點，不知道每個月應該投資多少錢、投資多久才能達到自己的理財目標，提供年輕投資人簡單易懂的試算工具更顯重要。

為滿足投資人在彈性與自主性上的需求，凱基證券推出定期定額日日扣及快速試算功能，讓投資人可以自由設定投資金額、期間或報酬，來彈性調整達成理財目標的策略。

同時，試算完成後還能連結到交易，選定個股後設定「自訂天數」、「任選日期」即可來做定期定額投資，以優化投資人的投資體驗。

在「自訂天數」方面，投資人可根據個人需求選擇每月單日或多日扣款，每天都可以是扣款日。同步搭配定期定額手續費均一價優惠，以及台股、ETF均適用的定期定額投資組合，可更安心投資，專注選擇適合自己的標的。

針對日日扣功能的「任選日期」服務，凱基證券建議，投資人不妨選擇發薪日的隔天進行定期定額扣款，在現金流相對充裕時達到強迫投資的效果。

搭配凱基證券最新推出的定期定額試算功能，填入金額與扣款日等資訊，即可快速試算成果，幫助投資人輕鬆開始定期定額。

定期定額 凱基證 台股

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