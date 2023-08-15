中國經濟真的要完蛋了…碧桂園會倒？ 專家：不會因為倒了對誰都不好

首先要來聊聊碧桂園暴雷的新聞。

怕台灣投資人不熟悉，我簡單介紹一下這家公司：

碧桂園全名叫碧桂園控股有限公司，是一家以房地產開發為主要業務的大型房企，名字由總部所在地廣東順德的的「碧江村」和「三桂村」合稱而成。

英文名字還特別好聽，叫做Country Garden（國家的花園）。

碧桂圓過去長期都是大陸頭部房企，以去年的銷售規模來看，碧桂園更是以人民幣4600多億元的銷售額高居大陸第一。 如今成為繼恒大集團之後暴雷的超級巨頭，對於市場而言肯定不是什麼好事。

這次碧桂園的危機之所以格外受到市場關注，不僅是因為公司是大陸銷售規模排名第一的房企，更重要的是出現危機的時機讓人匪夷所思。

要知道，當下大陸正在對房地產市場展開史詩級救市行動，即便如此碧桂園還是不可避免地陷入了流動性危機。

2021年當恒大出現債務危機時，還可以歸咎於政策層面對房地產行業的高壓調控。

但是今天碧桂園的政策環境和兩年前截然不同，這才是投資人最需要留意的地方。

另外還有一點恒大不同的地方，那就是碧桂園這幾年的操作，在頭部房企裡面來說還不算太差；至少不會像恒大一樣，一下搞個汽車產業，一下又搞個礦泉水啥的，轉投資看得讓人眼花撩亂。

從拿地金額來說，我們也可以看出碧桂園的擴張到2020年就疫情爆發後基本上就停止了。

2018年碧桂園的拿地金額為1204億元，2019年暴漲為2256億元，2020年就縮小為1512億元。

至於恒大暴雷的2021年，碧桂園的拿地金額為1397億元。

2022年更是為了保交樓全力收縮，這一年拿地金額僅為185.9億元，同年裁員3萬多人，高管斷崖式降薪。

從碧桂園的財務狀況來看，截至2022年底，公司的總負債為人民幣1.23萬億元，其中一年內到期的債務為人民幣900多億元，這些短期債務將給公司帶來巨大壓力。

同年碧桂園虧損人民幣60多億元，這可是公司過去將近20年來的首次虧損。

根據公司在8月10日最近發佈業績預告中顯示，預計今年上半年將繼續虧損，金額更是前所未見。

房地產行業本來就是高槓桿行業，債務多的比山都還要高。

經濟好的時候無所謂，畢竟那會房子還賣的動，錢進來的速度比還債的速度快。

如今經濟進入全新的周期，房子越來越難賣，房企通過銷售回款的速度自然就越慢。

當債務排山倒海而來時，想要不暴雷也難，今年8月8日的違約，基本就是這麼一回事兒。

還沒有跟上的雪粉，幫你們簡單複習一下這則新聞：

碧桂園宣佈自身出現了階段性的流動性壓力，未能支付兩筆美元債的票息，正式觸發債券違約。

這兩筆美元債的發行規模均為5億美元，合計10億美元。

請注意碧桂園未能支付的不是本金而是票息，也就是俗稱的利息。

這兩筆美元債一個是在2026年2月6日到期，利率4.2%，另一個是在2030年8月6日到期，利率4.8%。

這次需要支付的部分只是0.45億美元左右的年度利息而已。

對於碧桂園來說，這點錢理論上應該是分分鐘可以拿出來的，但如今卻出現了違約，公司的現金連這點利息都付不起了。

如果碧桂園真扛不住了，那可真是會對經濟和股市產生重大影響。

去年底，碧桂園才剛獲得10家銀行超過人民幣3000億元的授信支持，沒想到這一大筆錢才過半年就花光了了。

你說碧桂園會不會真的倒？

我認為不會，畢竟他倒了對誰都不好。

不過話說回來，碧桂園會淪落成今天這副模樣，到頭來也只能怪自己。

過去幾年碧桂園曾專挑三四線縣城市瘋狂拿地，導致前些年所到之處房價一律飛漲。

我們再看看萬科，人家6年前就開始主動控制規模，而且還在2018年的時候公開喊出「活下去」 的口號，在當時簡直不要太奇葩。

萬科覺得自己可能要活不下去的時候，而碧桂園卻選擇繼續擴大拿地金額。

時間回到2023年，曾覺得自己快活不下去的萬科，竟然重返闊別4年半的北京市場，拿下新的地塊。

若碧桂園當年不那麼瘋狂的借錢拿地，如今是不是就不會那麼困難，而小縣城的房價也不會漲到那麼離譜？

當然這些都是馬後炮。

俗話說：一念天堂，一念地獄。

不管投資還是做生意，咱們都千萬別貪。

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