「碧桂園」事件概述…14日股價降至歷史新低的0.8元港幣！她三點風險分析

碧桂園事件概述

中國房地產巨頭碧桂園公司近期發生嚴重財務危機。

紐約時報指出，碧桂園的表現比那些集中在大城市的開發商更糟糕，畢竟大城市的房地產放緩程度並不那麼嚴重。今年前六個月，碧桂園的合約銷售額下降了近三分之一。

2023年8月3日穆迪調整碧桂園信評由Ba3調整為 B1，並維持前景負面。

2023年8月14日起，碧桂園旗下的11檔境內債券已經停牌，這些債券的總規模高達約160億元人民幣。

碧桂園股價降至歷史新低的0.8元港幣，已跌破1元港幣，比金融海嘯時期的水平還要低。

​風險分析

1.債務危機風險：

碧桂園面臨逾期未付約2250萬美元的利息，雖然有30天的寬限期，但是能不能償還，市場投資人保持懷疑。

2.股價下跌風險：

公司股價在短時間內出現大幅下跌，投資者對公司未來的獲利能力和經營穩定性產生質疑。這可能引發更多投資者撤資，以及影響股市的表現。

3.行業不確定性：

中國房地產巨頭出現財務問題，進而讓該市場存有不確定性，要關注後續的政策調整和市場需求的變化。

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