聽新聞
test
0:00 / 0:00
「碧桂園」事件概述…14日股價降至歷史新低的0.8元港幣！她三點風險分析
碧桂園事件概述
紐約時報指出，碧桂園的表現比那些集中在大城市的開發商更糟糕，畢竟大城市的房地產放緩程度並不那麼嚴重。今年前六個月，碧桂園的合約銷售額下降了近三分之一。
2023年8月3日穆迪調整碧桂園信評由Ba3調整為 B1，並維持前景負面。
2023年8月14日起，碧桂園旗下的11檔境內債券已經停牌，這些債券的總規模高達約160億元人民幣。
碧桂園股價降至歷史新低的0.8元港幣，已跌破1元港幣，比金融海嘯時期的水平還要低。
風險分析
1.債務危機風險：
碧桂園面臨逾期未付約2250萬美元的利息，雖然有30天的寬限期，但是能不能償還，市場投資人保持懷疑。
2.股價下跌風險：
公司股價在短時間內出現大幅下跌，投資者對公司未來的獲利能力和經營穩定性產生質疑。這可能引發更多投資者撤資，以及影響股市的表現。
3.行業不確定性：
中國房地產巨頭出現財務問題，進而讓該市場存有不確定性，要關注後續的政策調整和市場需求的變化。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言