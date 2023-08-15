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AI概念股表現強勁 仁寶備受關注

經濟日報／ 記者林佳妏／即時報導

今（15）日AI相關股票表現出色，特別受到市場關注的包括仁寶（2324）和華碩（2357）。豐彥財經執行長謝晨彥提到仁寶，指出其因為與 NVIDIA 有關而引起市場關注。

從技術面來看，仁寶具有基期較低的AI概念，近期剛突破了30到31元的橫盤整理區，價格和交易量都呈現上升趨勢。

外資和投信在8月後持續進場，並且7月份的營收月增率達到3.95％，顯示了營運的相對穩定性，使仁寶成為近期受到關注的新投資標的之一。

在等待香港和中國大陸股市開盤的時候，市場情況已經有了初步的預估。目前大盤漲幅逐漸上揚，但個別個股表現更加引人矚目。在考慮強勁的反彈趨勢時，成交量成為至關重要的指標，今日大盤成交量預估約為3,700億左右，實際成交量可能會接近預估的4,000億。

總體來說，AI概念股在市場上展現出良好的表現，尤其是新增的AI伺服器概念股。投資者可以根據股票的技術面、籌碼面和市場動態來進行短期操作，但仍需謹慎考慮風險，並注意可能出現的回調情況。

仁寶 AI

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