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美債買盤強 新興當地貨幣級債出現淨流出

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
主要債券型ETF資金流向統計
主要債券型ETF資金流向統計

過去一周各類債市ETF資金流向狀況不一，整體固定收益型ETF資金淨流入59.06億美元，其中，美國、全球、歐洲分別獲32.49億、5.3億、0.71億美元淨流入，但新興市場當地貨幣債、新興市場分別出現0.79億、0.66億美元淨流出。就債券信評類別而言，投資級債ETF獲29.29億美元淨流入，但非投資級債ETF遭遇5.88億美元淨流出。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，美國公債是全球最大且最流通的債券市場，即使面臨壓力及波動時期，美國公債的買賣價差很小，且美元仍是全球主要儲備貨幣，各國央行都持有大量的美國公債，美國債務上限危機雖然有頭條風險，但最終均獲得及時解決，預期美債支付利息和到期違約的風險極低。整體而言，預期惠譽調降美國主權信評不會對美國公債殖利率及美國公債做為全球債券市場指標地位產生直接影響。

美國公債 ETF 債券

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