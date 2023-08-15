美債買盤強 新興當地貨幣級債出現淨流出

深陷財務危機的中國大陸房地產龍頭「碧桂園」旗下11檔公司債昨起暫停交易，引爆另一波債務危機，中國（深圳）綜合開發研究院研究員宋丁指出，有別於同樣陷入財務危機的人民幣「兆元級」房企恒大集團，碧桂園多數項目集中在三、四線城市，當地房市更低迷，嚴重供過於求，債務重組前景不樂觀，危機將波及數百座城市。

2023-08-15 08:23