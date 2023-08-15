科技股修正 資金有回流這類價值型股票跡象

不同於今年以來許多AI科技股飆漲後面臨基本面檢視及估值修正的壓力，許多氣候變遷股票的評價面仍位處低檔、中長期獲利基本面展望正向。觀察8月以來科技股修正之際，資金有回流價值型股票的跡象，氣候變遷相關股票蘊藏估值回升行情。富蘭克林證券投顧表示，投資人可趁近期股市震盪之際採單筆進場或採大額定期定額策略，在投資組合中納入全球氣候變遷主題型股票基金，積極卡位氣候商機。

近期全球氣候災害消息頻傳，包括中國大陸、日本及韓國接連因杜蘇芮和卡努颱風肆虐造成的洪水災害，夏威夷茂宜島野火造成逾90人死亡及近千人失蹤，預估重建成本高達55億美元，堪稱是美國百年來最慘重的野火災情。根據英國媒體BBC今年8月8日統計)，今年包含印度、孟加拉、泰國與寮國等也出現45°C以上的創紀錄高溫，今年7月幾乎可以確定是有紀錄以來史上最熱的一個月。

富蘭克林證券投顧表示，雖然2015年「巴黎協定」及2021年「格拉斯哥氣候公約」希望將全球升溫幅度控制1.5°C以內，但目前全球溫度已經比工業化前高出1.1°C，亞洲甚至有些地區的氣溫升幅達到2°C，顯示應對氣候變遷已刻不容緩，將敦促各國政府積極投入有助於減緩和適應氣候變遷風險的基礎建設及產業發展政策，並將淨零排放的目標正式立法。今年8月7日台灣已正式成立碳權交易所，是台灣進入國際碳權市場的重要里程碑，而歐盟碳邊境調整機制(CBAM)將於今年10月試行、2026年正式上路，代表全球正迎向「綠色經濟」新時代，2023年堪稱是氣候行動加速年。

根據摩根士丹利證券今年4月30日，金融市場每十年都會出現一個大趨勢主流，從1970年代的黃金、1980年代的日本股市、1990年代的美國科技股、2000年代的石油、2010年的尖牙股&創投，富蘭克林證券投顧看好2020年代將由「AI和氣候變遷」兩大趨勢領軍，成為下一波引領全球景氣循環復甦和股市多頭行情的領頭羊。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格．卡麥隆(Craig Cameron)表示，儘管全球經濟和地緣政治前景存在高度不確定，投資在減緩和適應氣候變遷主題的動力從未如此強烈，預期脫碳(decarbonization)和去全球化(deglobalization)將是主導未來幾年的投資主題，影響所及橫跨世界各地及各行各業，若公司提供的產品、服務或科技能取代經濟活動中原本高碳排的產品或服務，將成為未來市場的贏家。

卡麥隆指出，為了避免投資主題的期望跟事實可能差距很大，經理團隊非常重視買進持股所需支付的價格，有助幫投資人控管下檔風險。截至2023年7月底，富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金投資組合平均本益比為14.52倍、股價淨值比1.89倍、股價現金流量比7.62倍，均低於對應大盤指數_摩根士丹利所有國家世界指數的18.32倍、2.81倍及10.17倍。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金具備四大特色：一、1檔歐盟SFDR規範第九條(Article 9)具備永續投資目標的深綠基金，同時也是國內核備的ESG相關主題境外基金；二、結合「AI科技+氣候變遷」兩大趨勢；三。風險報酬等級RR3*的全球型股票基金，經理團隊採取價值選股，精選全球各行各業的減碳龍頭；四、除了自己減碳，基金布局更重視「幫別人減碳」的企業，預先卡位未來低碳經濟的新贏家。