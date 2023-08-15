挑戰航空股王 台灣虎航15日掛牌創新板

走過疫情低谷，旅運需求大爆發，國內第一家低成本航空（俗稱廉航）台灣虎航今天掛牌上市創新板，也是暌違廿二年，國內再度有航空公司股票上市交易。長榮航昨收卅四點一元，由於台虎的承銷價為四十二點六元，昨天興櫃收盤價為四十五點六元，有望挑戰航空股王寶座。

台灣虎航由華航在二○一四年轉投資成立，二○一八、二○一九年ＥＰＳ都超過四元，為國籍航空獲利王，並在二○一九年興櫃，原本預期二○二○年轉上市櫃，無奈受疫情衝擊，二○二○年至二○二二年每股大虧六、七元，改至創新板上市。上半年營收五十四點七三億元，ＥＰＳ一點八七元，已由負轉正。

台虎目前飛航廿七個航點、卅四條航線，並以日本為業務重心，擁有台灣航空公司最多的十六個日本航點。台虎上月舉辦上市前業績發表會，董事長陳漢銘表示，即使遇到疫情，台虎仍未停下腳步，持續優化機隊與航點，未來除繼續搶攻國人旅日市場，還要透過與樂天集團深度合作，把日本旅客載來台灣。