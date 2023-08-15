股匯重挫 金融股成重災區

中國大陸房市、金融市場接連爆雷，加上美國七月生產者物價指數（ＰＰＩ）高於預期衝擊美股費半指數，拖累昨天台北股匯市雙雙重挫。法人表示，受基本面及景氣尚未好轉，台股整理時間恐拖長，將面臨一波震盪期。匯銀人士則說，在大陸經濟狀況尚未穩定前，熱錢恐怕難以回流亞洲，預估台幣匯率維持偏弱，甚至不排除貶破卅二元關卡。

台股昨天盤中指數一度下挫近三百點，盤中以傳產股及金融股跌幅較大，收盤指數為一萬六三九三點，大跌二○七點，成交金額三二一四億元。其中因為大陸碧桂園倒債、中植系陷違約困境，導致金融保險業類股一路走跌；法人表示，大陸經濟不佳又逢地產業可能出現風暴，讓投資人不敢冒進金融股。

針對台股走勢，金管會指出，由於亞股昨天普遍下跌，台股連帶受到影響，不過，今年截至十一日止，台股漲幅百分之十七點四三，表現優於南韓、新加坡、香港、上海等亞洲主要市場。此外，從台股的本益比、殖利率，到上市櫃公司的營收來看，台股基本面尚稱穩健。

金管會表示，未來市場仍受到美國通膨、主要國家升息走向及俄烏戰爭影響，金管會將密切注意美國聯準會升息狀況，並關注外資資金匯出入動向對台股之影響，適時採行相關措施。至於國銀對中植系的曝險金額，金管會預計最快今天公布相關數據。

除了台股大跌，台幣兌美元匯率昨也重貶一點二六角，收卅一點九二四元，連三貶並為逾九個月新低，總成交量擴增至十五點九八五億美元。

匯銀主管透露，外資昨天源源不絕匯出，估計約八億美元，眼見台幣匯率每況愈下，進口商也進場搶買美元，儘管出口商積極拋售外匯，但力道遠遠不及熱錢撤出潮，因此，昨天中央銀行也加入出口商的拋匯行列，抑制台幣匯率貶勢，避免台幣匯率貶過了頭。