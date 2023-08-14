證交所發布「長華條款」 上市公司董總被羈押必須重訊

臺灣證券交易所修訂重大訊息處理程序，今(14)日發布兩大規則，一是明確規範上市公司發布重大訊息內容不得偏頗，以免誤導投資人，二是規定倘公司董事長或總經理遭羈押者，應發布重大訊息說明相關事宜俾股東知悉，後者被視為是「長華條款」。

導線架廠長科*（6548）董事長及長科母公司長華*（8070）總經理黃嘉能涉內線交易，高雄地方法院7月11日晚間裁定准予羈押禁見。黃嘉能同時為富邦金創投董事，富邦金創投當天公告董事黃嘉能辭任。

針對上市公司董總座如有涉法事件，證交所持續依實務調整重大訊息規定以保護投資人，繼先前規範公司被檢調搜查、負責人被通緝等狀況要求重訊公布後，最新規範是針對羈押情事。

證交所表示，為強化上市公司重大訊息揭露之品質，持續參採衡酌實務案件，修訂「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」。證交所表示，考量實務上偶有公司以重大訊息闡述理念或表達立場，而違反重大訊息發布之精神，爰修訂「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」，明確規範並再次重申重大訊息發布之內容不得偏頗，以免誤導投資人。另為維護股東權益，倘公司董事長或總經理遭羈押者，應發布重大訊息說明相關事宜俾股東知悉。

此外，配合證交所營業細則之修訂，創新板上市公司及創新板第一上市公司為另一已上市（櫃）之公司持有股份達一定門檻應終止上市之比例，由百分之七十放寬調整為百分之八十，修訂重訊處理程序應發布重大訊息的標準。

證交所為協助上市公司瞭解重大訊息、資訊申報等相關實務暨近期法規修正重點等，持續規劃優質宣導課程，每年於台北、新竹、台中、台南及高雄舉辦「上市公司業務宣導會」，冀使上市公司嫺熟相關規定，以深化對上市公司服務，對提升上市公司資訊揭露之品質不遺餘力。