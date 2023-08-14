外資賣超台股近200億元 遭賣最多竟是這族群

「臺灣 創新板 （TIB）」與「 戰略新板 （PSB）」兩大板於2022年年中正式開板，投資市場已經有了上市、上櫃、興櫃，為什麼還要開放創新板和戰略新板呢？ 科技巨頭在成長過程中通常需要大量的資金來支持其研發、擴張和投資等活動，資本市場提供了一個重要的途徑，讓這些企業能夠籌集到所需的資金，並且在快速成長的過程中獲得更多的資源和支持。 為了鼓勵具有「關鍵核心技術」、「創新能力」或「創新經營模式」的企業進入資本市場籌資，證交所設立了創新板和戰略新板。這兩個板塊提供了更彈性和開放的上市條件，以吸引這些企業上市，推動臺灣企業的創新和發展，並為其提供更多元化和具有競爭力的融資和投資機會：

2023-08-14 16:17