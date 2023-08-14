外資賣超台股近200億元 遭賣最多竟是這族群
台股今（14）日開低走低，終場收16393.66點，下跌207.59點，成交量3214.09億元，三大法人賣超231.22億元，外資賣超190.99億元。據統計，國泰永續高股息（00878）遭外資賣超35,484張，為賣超榜首。
外資今賣超前十大依序為國泰永續高股息、華航（2610）、元大台灣50（0050）、開發金（2883）、新光金（2888）、臺企銀（2834）、富邦特選高股息30（00900）、中鋼（2002）、復華台灣科技優息（00929）、永豐金（2890）
大陸第六大地產商碧桂園爆出流動性風險，合計存續規模約157.02億元人民幣，折合台幣約691億元，穆迪將其信用評級由B1調降至Caa1等級。雖金融三業曝險有限，但仍然引爆金融類股重挫。
今日外資賣超個股中開發金、新光金遭賣逾1.7萬張，台企銀遭賣超過1.5萬張，永豐金也有超過1.2萬張；新光金今日股價下跌3.31%，開發金、永豐金也有超過2%的跌幅，台企銀下跌1.76%
外資今買超前十大依序為長榮航（2618）、群創（3481）、仁寶（2324）、富邦越南（00885）、緯創（3231）、大亞（1609）、富邦恒生國企正2（00665L）、台玻（1802）、中信中國50正2（00753L）、中信中國50正2
長榮航近日公布7月營收186.91億元，年增57.51%，創歷史新高，月增6%；其中，客運收入136.21億元、貨運收入31.66億元；累計今年前七月營收1,117.26億元，年增48.4%。
長榮航今日股價以35.2元開出，最低一度下殺至33.85元，隨後跌幅稍有收斂，終場收34.1元，下跌4.07%；外資今日買超長榮航49,780張，為買超榜首。
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