台股收盤下跌207.59點 弱勢族群種類多
台股今（14）日收盤指數16393.66點，下跌207.59點，跌幅1.25%，台積電（2330）收盤下跌5元，收盤價541元，跌幅0.92%。今台股全面走低，整體偏弱勢，而AI族群弱中透強，弱勢族群種類多，集中於：傳統產業股、鋼鐵類股、觀光概念股。
強勢AI族群包含：廣達（2382）、華星光（4979）、智原（3035）、華碩（2357）、嘉澤（3533）；弱勢AI族群：英業達（2356）、興勤（2428）、華邦電（2344）、零壹（3029）、建準（2421）。
弱勢族群種類多，集中於傳統產業股：國喬（1312）、華新（1605）、新興（2605）；鋼鐵類股：大甲（2221）、彰源（2030）、官田鋼（2017）；觀光概念股：山富（2743）、老爺知（5704）、雲品（2748）；航空族群：亞航（2630）、長榮航（2618）、華航（2610）；電力供應概念股：華城（1519）、華新（1605）、中興電（1513）。
另外，資深分析師連乾文建議，近日台股多為走跌情勢，投資人宜保守應對。
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