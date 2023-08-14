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台股下跌207.59點 三大法人賣超231.22億元

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股走跌示意圖。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
台股走跌示意圖。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影

台股今（14）日開高走低，盤中最低一度來到16307.28點，創三個月來新低，終場收16393.66點，下跌207.59點，跌幅1.25%，成交量3214.09億元，三大法人賣超231.22億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超190.99億元，投信買超60.78億元，自營商賣超（合計）101.01億元，其中自營商（自行買賣）賣超25.24億元，自營商（避險）賣超75.76億元。

台股下殺逾200點，權王台積電（2330）呈現下跌，終場收541元，下跌5元，跌幅0.91%，聯發科（2454）股價同樣走弱，終場收672元，下跌7元，跌幅1.03%；AI概念股中的廣達（2382）上周法說表現亮眼，第2季毛利率、營益率、稅後淨利率創歷史新高，帶動今日股價上漲6.93%。

台股 三大法人

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