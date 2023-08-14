台股下跌207.59點 三大法人賣超231.22億元
台股今（14）日開高走低，盤中最低一度來到16307.28點，創三個月來新低，終場收16393.66點，下跌207.59點，跌幅1.25%，成交量3214.09億元，三大法人賣超231.22億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超190.99億元，投信買超60.78億元，自營商賣超（合計）101.01億元，其中自營商（自行買賣）賣超25.24億元，自營商（避險）賣超75.76億元。
台股下殺逾200點，權王台積電（2330）呈現下跌，終場收541元，下跌5元，跌幅0.91%，聯發科（2454）股價同樣走弱，終場收672元，下跌7元，跌幅1.03%；AI概念股中的廣達（2382）上周法說表現亮眼，第2季毛利率、營益率、稅後淨利率創歷史新高，帶動今日股價上漲6.93%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言