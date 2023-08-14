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台股盤中跌近300點 短線市場變化值得關注

經濟日報／ 記者林佳妏／即時報導

台股今（14日）開盤為16,585.41點，早上出現了破底的情況，最低到16307點，下跌約300點，短線要持續留意市場的變化。分析師陳昆仁表示，廣達（2832）及仁寶（2324）今日開低走高，這兩檔都有守住月線，相對台股強勢，因此也成為重要的人氣支撐。

陳昆仁表示，今天台股跌幾個原因，外資賣超很明顯，以及碧桂園風暴，拖累全球資金和台股金融股，在技術線型，加權跌破16,600頸線、櫃買跌破半年線3日無法站回，引發多殺多的賣壓。

陳昆仁表示，如果台股回穩，有機會挑戰前高，但是萬一如果跌破月線則轉弱。AI相關股票中，表現較強勢的股票可能是由於其自身的獲利能力強大。然而，如果這些股票無法繼續展示強勁的營收和獲利成績，仍然需要注意可能的調整。

台股 股票

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