台積電股價震盪 14兆元市值面臨失守危機

台積電（2330）受到台股連日下挫影響，今（14）日盤中股價下跌1.28％至540元，股價回落到今年5月以來位階，且盤中市值跌破14兆元關卡，僅剩下13.98兆元左右。法人認為，由於全球經濟影響消費性市況，使台積電近期股價陷入修正，短期內亦將維持震盪整理格局。

台股連續數日受到法人獲利套現影響，使指數連日下跌，連帶衝擊台積電股價表現。台積電今日股價下跌1.10％至540元，不僅回到今年5月以來位階，更讓持續在半年線之下，表現相對平淡。

觀察台積電市值表現，盤中市值暫時在14兆元關卡上下徘徊，若收盤跌破540元位階，將可能使台積電市值失守14兆元。至於法人買賣超狀況，三大法人在上周五（11日）一共賣超6,176張，連續7個交易日賣超，累計上周一共賣超台積電3.22萬張。

法人指出，在全球總體經濟影響下，使消費性電子市場連帶受到衝擊，同樣讓台積電全年營運表現相對平淡，且今年更兩度下修財測狀況，台積電股價同樣陷入修正整理格局，短期內恐將維持震盪表現。