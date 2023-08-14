自營商上周大賣逾380億創新高 賣超最多竟是這檔 AI 股
AI概念股持續表現弱勢，台股上周收16,379.34點，下跌逾200點，外資上周調節台股327.74億元，自營商同樣大舉撤出，總計賣超台股386.06億元，創下歷史新高；其中緯創遭自營商賣超最多，總計48,506張。
據統計，上周自營商賣超排名前10名依序為，緯創、新光金、長榮航、光寶科、群創、榮剛、友達、康舒、長榮、中信金。
緯創7月合併營收為677.2億元，月減16.5%、年減15%；累計前7月合併營收為4862.72億元，與去年同期相比減少11.6%；緯創指出，7月筆電出貨達150萬台，月減11.7%、年減11.7%；桌機出貨75萬台，月減11.7%、年減6.2%，至於顯示器出貨80萬台，月減5.8%、年減38.4%。
第2季營收為2,074.76億元，季減2.13%、年減15.04%，營益率2.57%，季增0.34%、年增0.08%，稅後純益32.58億元，季增17.75倍、年減23%，每股純益（EPS）1.16元；緯創表示，預期下半年筆電出貨量將恢復成長，本季有望季增5%，且旗下AI伺服器基板、系統組裝廠兩大高毛利產線最快年底完成，有望挹注營收。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言