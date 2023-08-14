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自營商上周大賣逾380億創新高 賣超最多竟是這檔 AI 股

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

AI概念股持續表現弱勢，台股上周收16,379.34點，下跌逾200點，外資上周調節台股327.74億元，自營商同樣大舉撤出，總計賣超台股386.06億元，創下歷史新高；其中緯創遭自營商賣超最多，總計48,506張。

據統計，上周自營商賣超排名前10名依序為，緯創、新光金、長榮航、光寶科、群創、榮剛、友達、康舒、長榮、中信金。

緯創7月合併營收為677.2億元，月減16.5%、年減15%；累計前7月合併營收為4862.72億元，與去年同期相比減少11.6%；緯創指出，7月筆電出貨達150萬台，月減11.7%、年減11.7%；桌機出貨75萬台，月減11.7%、年減6.2%，至於顯示器出貨80萬台，月減5.8%、年減38.4%。

第2季營收為2,074.76億元，季減2.13%、年減15.04%，營益率2.57%，季增0.34%、年增0.08%，稅後純益32.58億元，季增17.75倍、年減23%，每股純益（EPS）1.16元；緯創表示，預期下半年筆電出貨量將恢復成長，本季有望季增5%，且旗下AI伺服器基板、系統組裝廠兩大高毛利產線最快年底完成，有望挹注營收。

緯創 營收

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